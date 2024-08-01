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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Астана - Милсами
Астана - Милсами: обзор матча 01 августа 2024
Астана
01.08.2024, четверг, 17:00
Лига конференций, 2 раунд
1 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Милсами
49'
М. Томасов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астана - Милсами
Замена
Н. Аханону
️️️️
М. Томасов
90'
+6
Замена
Р. Каримов
️️️️
Ч. Жоффри
65'
ГОЛ! 1:0!
М. Томасов
Пас отдал
Н. Грипши
49'
Желтая карточка
У. Камара
44'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
28
Усман Камара
ЛВ
11
Ян Вороговский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
11
Назми Грипши
АП
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Милсами
31
Mihail Cioban
ВР
14
A. Milic
ЦЗ
4
Danny Koy Lupano
ЦЗ
23
Вадим Болохан
ЦЗ
25
Набиль Хали
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
32
Витус Амуги
ЦП
13
Vasile Luchita
ЦП
10
Раду Гынсарь
ЦП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
15
Ime Udo Ndon
ЦФ
Главный тренер
Игорь Пикущак
Астана
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
13
Станислав Басманов
ЛВ
5
Исламбек Куат
ОП
24
Барнс Осеи
ЦП
81
Рамазан Каримов
ЦФ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Милсами
1
Игорь Мостовей
ВР
35
Denis Vornic
ВР
27
Вадим Дижинари
ЛЗ
21
V. Zavalisca
ЦЗ
6
Ярослав Терехов
ЦП
7
Daniel Lisu
ЦП
8
H. Okebugwu
ЦП
16
Александр Антонюк
ЦП
33
Дану Спэтару
ПП
6
Ion Ghimp
ЦФ
4-2-3-1
93
Чондрич
55
Аманович
22
Марочкин
2
Бартолец
5
Казуколовас
11
Вороговский
10
Томасов
28
Камара
11
Грипши
7
Эбонг
99
Жоффри
3-5-1-1
31
14
4
23
Болохан
25
Хали
32
Амуги
13
10
Гынсарь
19
Ламбарский
33
Камара
15
99
Жоффри
81
Каримов
81
Каримов
99
Жоффри
10
Томасов
20
Аханону
20
Аханону
10
Томасов
Остались в запасе
Астана
Милсами
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
5
Исламбек Куат
ОП
24
Барнс Осеи
ЦП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
13
Станислав Басманов
ЛВ
Главный тренер
Григорий Бабаян
1
Игорь Мостовей
ВР
35
Denis Vornic
ВР
27
Вадим Дижинари
ЛЗ
21
V. Zavalisca
ЦЗ
6
Ярослав Терехов
ЦП
7
Daniel Lisu
ЦП
8
H. Okebugwu
ЦП
16
Александр Антонюк
ЦП
33
Дану Спэтару
ПП
6
Ion Ghimp
ЦФ
Главный тренер
Игорь Пикущак
Остались в запасе
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
5
Исламбек Куат
ОП
24
Барнс Осеи
ЦП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
13
Станислав Басманов
ЛВ
Остались в запасе
1
Игорь Мостовей
ВР
35
Denis Vornic
ВР
27
Вадим Дижинари
ЛЗ
21
V. Zavalisca
ЦЗ
6
Ярослав Терехов
ЦП
7
Daniel Lisu
ЦП
8
H. Okebugwu
ЦП
16
Александр Антонюк
ЦП
33
Дану Спэтару
ПП
6
Ion Ghimp
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Игорь Пикущак
Статистика матча Астана - Милсами
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Милсами
Лига конференций, 1 раунд
Милсами
0 : 1
16.07.2026
Вележ
Лига конференций, 1 раунд
Вележ
1 : 1
09.07.2026
Милсами
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Милсами
0 : 0
17.05.2026
Шериф
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Дачия
1 : 2
09.05.2026
Милсами
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Милсами
0 : 3
02.05.2026
Петрокуб
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Астана Арена
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