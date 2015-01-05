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Джанлука Сансоне
Статистика
Джанлука Сансоне - статистика
Завершил карьеру
12 мая 1987 (39), Терамо
#18 | Нападающий
173 см | 67 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сампдория
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 17 тур
Лацио
3 : 0
05.01.2015
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Сампдория
1 : 1
01.12.2014
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Чезена
1 : 1
23.11.2014
Сампдория
72' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Сампдория
2 : 2
08.11.2014
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Сампдория
3 : 1
02.11.2014
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Интер
1 : 0
29.10.2014
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Сампдория
0 : 0
25.10.2014
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Кальяри
2 : 2
19.10.2014
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Сампдория
1 : 0
05.10.2014
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Дженоа
0 : 1
28.09.2014
Сампдория
85' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Сампдория
2 : 1
24.09.2014
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Сассуоло
0 : 0
21.09.2014
Сампдория
69' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Сампдория
2 : 0
14.09.2014
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Палермо
1 : 1
31.08.2014
Сампдория
1' - 44'
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