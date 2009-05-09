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Сантос
Статистика
Сантос - статистика
Завершил карьеру
18 августа 1981 (45)
#33 | Защитник
189 см | 79 кг
Бразилия | Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Реджо-ди-Калабрия
5
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 35 тур
Сампдория
5 : 0
09.05.2009
Реджо-ди-Калабрия
1' - 61'
Италия. Серия А, 34 тур
Болонья
1 : 2
02.05.2009
Реджо-ди-Калабрия
1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Реджо-ди-Калабрия
2 : 2
26.04.2009
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Аталанта
0 : 1
19.04.2009
Реджо-ди-Калабрия
1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Реджо-ди-Калабрия
0 : 2
12.04.2009
Удинезе
1' - 90'
50'
Италия. Серия А, 30 тур
Реджо-ди-Калабрия
0 : 1
05.04.2009
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Интер
3 : 0
22.03.2009
Реджо-ди-Калабрия
1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Катания
2 : 0
22.02.2009
Реджо-ди-Калабрия
1' - 11'
Италия. Серия А, 24 тур
Реджо-ди-Калабрия
0 : 0
15.02.2009
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Милан
1 : 1
07.02.2009
Реджо-ди-Калабрия
1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Реджо-ди-Калабрия
2 : 2
01.02.2009
Рома
1' - 90'
36'
Италия. Серия А, 21 тур
Торино
0 : 0
28.01.2009
Реджо-ди-Калабрия
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Сиена
1 : 0
17.01.2009
Реджо-ди-Калабрия
1' - 90'
90'
Италия. Серия А, 18 тур
Реджо-ди-Калабрия
2 : 3
11.01.2009
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Кальяри
1 : 1
21.12.2008
Реджо-ди-Калабрия
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Реджо-ди-Калабрия
0 : 2
14.12.2008
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Реджо-ди-Калабрия
2 : 2
07.12.2008
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Ювентус
4 : 0
29.11.2008
Реджо-ди-Калабрия
1' - 90'
61'
Италия. Серия А, 13 тур
Реджо-ди-Калабрия
3 : 1
23.11.2008
Аталанта
1' - 90'
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