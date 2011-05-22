Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Альберто Джулиатто
Статистика
Альберто Джулиатто - статистика
Завершил карьеру
17 сентября 1983 (43)
#3 | Полузащитник
179 см | 74 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лечче
11
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Лечче
2 : 4
22.05.2011
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Бари
0 : 2
15.05.2011
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Лечче
2 : 1
08.05.2011
Наполи
69' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
2 : 3
21.11.2010
Сампдория
1' - 46'
Италия. Серия А, 12 тур
Удинезе
4 : 0
14.11.2010
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Лечче
1 : 1
10.11.2010
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 0
06.11.2010
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
2 : 0
30.10.2010
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
2 : 1
24.10.2010
Брешиа
70' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Лечче
1 : 1
22.09.2010
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Чезена
1 : 0
19.09.2010
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Лечче
1 : 0
12.09.2010
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Милан
4 : 0
29.08.2010
Лечче
1' - 32'
Главные новости
Татаев из «Оренбурга» назвал Кордобу «провокатором»: «Не знаю, почему судьи это не пресекают»
19:28
1
Стало известно, сколько ЦСКА требовал за Кисляка: «Это запретительная сумма»
19:19
Мусаев сказал, чего не хватило «Краснодару» для победы над «Оренбургом»
19:05
1
Только одна команда РПЛ еще ни разу не проиграла в этом сезоне
18:38
РПЛ. «Краснодар» потерял очки в 3-м матче подряд, сыграв вничью с «Оренбургом» (0:0)
18:08
42
Спартаковец Джику ответил на критику Слуцкого
17:50
3
ЦСКА объявил об уходе легионера
17:27
5
Титов дал совет «Спартаку», как поступить с Максименко
17:09
4
Акинфеев: «Свое последнее слово я еще не сказал»
16:56
4
Тюкавин начал сотрудничать с известным португальским агентом
16:42
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+