|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лечче
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.05.2012
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|0:1
|Фиорентина (Флоренция)
|02.05.2012
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|29.04.2012
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|1:2
|Парма (Парма)
|25.04.2012
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|22.04.2012
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|11.04.2012
|Был в запасе
|Катания (Катания)
|1:2
|Лечче (Лечче)
|07.04.2012
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|4:2
|Рома (Рим)
|01.04.2012
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|0:0
|Чезена (Чезена)
|25.03.2012
|46' -90'
|Новара (Новара)
|0:0
|Лечче (Лечче)
|18.03.2012
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Палермо (Палермо)
|11.03.2012
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|04.03.2012
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|2:2
|Дженоа (Генуя)
|12.02.2012
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|0:0
|Лечче (Лечче)
|01.02.2012
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:1
|Лечче (Лечче)
|29.01.2012
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|1:0
|Интер (Милан)
|11.09.2011
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|0:2
|Удинезе (Удине)