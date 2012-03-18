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    Давиде Петрачи - статистика

    Имя Давиде
    Фамилия Петрачи
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 14 августа 1986 (36 лет)
    Рост 184
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лечче 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.05.2012 Был в запасе Лечче (Лечче) 0:1 Фиорентина (Флоренция)
    02.05.2012 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:1 Лечче (Лечче)
    29.04.2012 Был в запасе Лечче (Лечче) 1:2 Парма (Парма)
    25.04.2012 Был в запасе Лечче (Лечче) 0:2 Наполи (Неаполь)
    22.04.2012 Был в запасе Лацио (Рим) 1:1 Лечче (Лечче)
    11.04.2012 Был в запасе Катания (Катания) 1:2 Лечче (Лечче)
    07.04.2012 Был в запасе Лечче (Лечче) 4:2 Рома (Рим)
    01.04.2012 Был в запасе Лечче (Лечче) 0:0 Чезена (Чезена)
    25.03.2012 46' -90' Новара (Новара) 0:0 Лечче (Лечче)
    18.03.2012 Был в запасе Лечче (Лечче) 1:1 Палермо (Палермо)
    11.03.2012 Был в запасе Милан (Милан) 2:0 Лечче (Лечче)
    04.03.2012 Был в запасе Лечче (Лечче) 2:2 Дженоа (Генуя)
    12.02.2012 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 0:0 Лечче (Лечче)
    01.02.2012 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:1 Лечче (Лечче)
    29.01.2012 Был в запасе Лечче (Лечче) 1:0 Интер (Милан)
    11.09.2011 Был в запасе Лечче (Лечче) 0:2 Удинезе (Удине)
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