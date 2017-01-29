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Джузеппе Вивес
Статистика
Джузеппе Вивес - статистика
Завершил карьеру
14 июля 1980 (46)
#5 | Полузащитник
180 см | 75 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Торино
3
0
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 22 тур
Торино
1 : 1
29.01.2017
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Наполи
5 : 3
18.12.2016
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Торино
1 : 3
11.12.2016
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Торино
5 : 1
05.11.2016
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Удинезе
2 : 2
31.10.2016
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Интер
2 : 1
26.10.2016
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
2 : 2
23.10.2016
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Пескара
0 : 0
21.09.2016
Торино
1' - 78'
78'
Италия. Серия А, 4 тур
Торино
0 : 0
18.09.2016
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Аталанта
2 : 1
11.09.2016
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Торино
5 : 1
28.08.2016
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Милан
3 : 2
21.08.2016
Торино
1' - 58'
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