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    Джузеппе Вивес - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Джузеппе
    Фамилия Вивес
    Команда Тернана
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 июля 1980 (42 года)
    Рост 180
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торино 3 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.01.2017 Был в запасе Торино (Турин) 1:1 Аталанта (Бергамо)
    18.12.2016 Был в запасе Наполи (Неаполь) 5:3 Торино (Турин)
    11.12.2016 Был в запасе Торино (Турин) 1:3 Ювентус (Турин)
    05.11.2016 Был в запасе Торино (Турин) 5:1 Кальяри (Кальяри)
    31.10.2016 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:2 Торино (Турин)
    26.10.2016 Был в запасе Интер (Милан) 2:1 Торино (Турин)
    23.10.2016 Был в запасе Торино (Турин) 2:2 Лацио (Рим)
    21.09.2016 1' -78' Пескара (Пескара) 0:0 Торино (Турин)
    78'
    18.09.2016 Был в запасе Торино (Турин) 0:0 Эмполи (Эмполи)
    11.09.2016 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 2:1 Торино (Турин)
    28.08.2016 1' -90' Торино (Турин) 5:1 Болонья (Болонья)
    21.08.2016 1' -58' Милан (Милан) 3:2 Торино (Турин)
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