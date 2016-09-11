Джузеппе Вивес - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Джузеппе
|Фамилия
|Вивес
|Команда
|Тернана
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 июля 1980 (42 года)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Имя
|Джузеппе
|Фамилия
|Вивес
|Команда
|Тернана
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 июля 1980 (42 года)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торино
|3
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.01.2017
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:1
|Аталанта (Бергамо)
|18.12.2016
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|5:3
|Торино (Турин)
|11.12.2016
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:3
|Ювентус (Турин)
|05.11.2016
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|5:1
|Кальяри (Кальяри)
|31.10.2016
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:2
|Торино (Турин)
|26.10.2016
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|2:1
|Торино (Турин)
|23.10.2016
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:2
|Лацио (Рим)
|21.09.2016
|1' -78'
|Пескара (Пескара)
|0:0
|Торино (Турин)
|78'
|18.09.2016
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:0
|Эмполи (Эмполи)
|11.09.2016
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|2:1
|Торино (Турин)
|28.08.2016
|1' -90'
|Торино (Турин)
|5:1
|Болонья (Болонья)
|21.08.2016
|1' -58'
|Милан (Милан)
|3:2
|Торино (Турин)