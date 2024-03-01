|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Колхети-1913
|7
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.04.2024
|1' -80'
|Динамо Тб (Тбилиси)
|0:0
|Колхети-1913 (Поти)
|06.04.2024
|46' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|1:2
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|50'
|02.04.2024
|60' -90'
|Торпедо (Кутаиси)
|3:2
|Колхети-1913 (Поти)
|15.03.2024
|1' -73'
|Самгурали (Цхалтубо)
|1:1
|Колхети-1913 (Поти)
|11.03.2024
|1' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|2:1
|Гагра (Тбилиси)
|06.03.2024
|1' -90'
|Самтредиа (Самтредиа)
|1:1
|Колхети-1913 (Поти)
|39'
|01.03.2024
|1' -90'
|Динамо Бт (Батуми)
|1:0
|Колхети-1913 (Поти)