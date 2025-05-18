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Лассе Шоне - статистика

Завершил карьеру
27 мая 1986 (40), Глоструп
#20 | Полузащитник
177 см | 73 кг
Дания
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
НЕК
17
0
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
18.05.2025
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
НЕК
3 : 0
14.05.2025
НАК Бреда
75' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Аякс
0 : 3
11.05.2025
НЕК
87' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
НЕК
1 : 1
03.05.2025
Виллем II
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Херенвен
1 : 0
27.04.2025
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
НЕК
2 : 1
11.04.2025
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Спарта
2 : 0
06.04.2025
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
НЕК
3 : 3
29.03.2025
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
НЕК
2 : 3
09.03.2025
Гоу Эхед Иглс
1' - 50'
50'
50'
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
Фейеноорд
0 : 0
01.03.2025
НЕК
90' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Твенте
2 : 0
23.02.2025
НЕК
76' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
НЕК
2 : 2
16.02.2025
Алмере Сити
76' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Гронинген
2 : 1
08.02.2025
НЕК
84' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
НЕК
3 : 3
01.02.2025
ПСВ
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
НЕК
4 : 1
19.01.2025
Фортуна
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Зволле
0 : 1
11.01.2025
НЕК
88' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Виллем II
4 : 1
22.12.2024
НЕК
64' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
НЕК
1 : 1
15.12.2024
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Гоу Эхед Иглс
5 : 0
07.12.2024
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
1 : 2
01.12.2024
Аякс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 2
24.11.2024
Утрехт
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
РКС Ваалвейк
0 : 3
09.11.2024
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
НЕК
6 : 0
03.11.2024
Гронинген
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Алмере Сити
1 : 0
25.10.2024
НЕК
82' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
3 : 0
19.10.2024
Херенвен
84' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
НАК Бреда
1 : 0
05.10.2024
НЕК
1' - 62'
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
НЕК
1 : 1
28.09.2024
Фейеноорд
46' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
НЕК
1 : 2
21.09.2024
Хераклес
78' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
ПСВ
2 : 0
14.09.2024
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Фортуна
0 : 3
31.08.2024
НЕК
78' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
НЕК
1 : 0
24.08.2024
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
АЗ Алкмаар
1 : 0
17.08.2024
НЕК
84' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
НЕК
1 : 2
10.08.2024
Твенте
84' - 90'
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