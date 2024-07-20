Lazar Kaličanin - статистика
#12 | Вратарь
|Имя
|Lazar Kaličanin
|Команда
|Чукарички
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Имя
|Lazar Kaličanin
|Команда
|Чукарички
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.08.2024
|Был в запасе
|Чукарички
|1:4
|Црвена Звезда
|Сербия. Суперлига, 5 тур
|09.08.2024
|1' - 90'
|ОФК
|1:2
|Чукарички
|Сербия. Суперлига, 4 тур
|04.08.2024
|1' - 90'
|Чукарички
|3:1
|Войводина
|Сербия. Суперлига, 3 тур
|90'
|28.07.2024
|Был в запасе
|Спартак
|1:1
|Чукарички
|Сербия. Суперлига, 2 тур
|20.07.2024
|Был в запасе
|Чукарички
|2:0
|Раднички
|Сербия. Суперлига, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч