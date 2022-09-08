«Крылья Советов» сделали предложение по Винисиусу Мелло, игрок интересен еще двум клубам РПЛ
Товарищеский матч. «Динамо» победило дома ОФК (2:0)
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Николич оценил крупную победу ЦСКА в матче Братского кубка
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В чемпионате Сербии игрок забил два гола за матч прямыми ударами с углового
«Торпедо» подписало 203-сантиметрового защитника «Чукаричек»
«Локомотив» объявил о трансфере черногорского форварда Раконьяца
«Локомотив» купит за 2,5 миллиона черногорского форварда Раконяца
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Колодин – в основе «Динамо» на матч с ОФК
Николич оценил крупную победу ЦСКА в матче Братского кубка
ЦСКА разгромил ОФК (4:0) в Братском кубке, 39-летний Красич сделал ассист