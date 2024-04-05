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    Дмитрий Гусаров - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Дмитрий
    Отчество Николаевич
    Фамилия Гусаров
    Команда Пари НН
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 августа 2005 (18 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.07.2024 57' - 90' Пари НН (мол) 0:8 Зенит (мол) Россия. МФЛ, 16 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Пари НН (мол) 10 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.07.2024 57' -90' Пари НН (мол) (Нижний Новгород) 0:8 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    19.07.2024 71' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 1:1 Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
    28.06.2024 64' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 4:0 Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
    69'
    17.05.2024 1' -72' Пари НН (мол) (Нижний Новгород) 4:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    69'
    10.05.2024 51' -90' Пари НН (мол) (Нижний Новгород) 0:0 Факел (мол) (Воронеж)
    03.05.2024 1' -66' Динамо (мол) (Москва) 5:0 Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
    26.04.2024 84' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 3:1 Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
    19.04.2024 71' -90' Пари НН (мол) (Нижний Новгород) 1:1 Урал (мол) (Екатеринбург)
    12.04.2024 Был в запасе Пари НН (мол) (Нижний Новгород) 1:2 Оренбург (мол) (Оренбург)
    05.04.2024 90' -90' Чертаново (мол) (Москва) 3:3 Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
    29.03.2024 Был в запасе Пари НН (мол) (Нижний Новгород) 1:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    15.03.2024 1' -57' ЦСКА (мол) (Москва) 8:1 Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
    08.03.2024 1' -79' Ахмат (мол) (Грозный) 1:1 Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
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