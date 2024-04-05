Дмитрий Гусаров - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Гусаров
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 августа 2005 (18 лет)
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Гусаров
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 августа 2005 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.07.2024
|57' - 90'
|Пари НН (мол)
|0:8
|Зенит (мол)
|Россия. МФЛ, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пари НН (мол)
|10
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2024
|57' -90'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|0:8
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|19.07.2024
|71' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|28.06.2024
|64' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|4:0
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|69'
|17.05.2024
|1' -72'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|4:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|69'
|10.05.2024
|51' -90'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|0:0
|Факел (мол) (Воронеж)
|03.05.2024
|1' -66'
|Динамо (мол) (Москва)
|5:0
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|26.04.2024
|84' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|3:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|19.04.2024
|71' -90'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|12.04.2024
|Был в запасе
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:2
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|05.04.2024
|90' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|3:3
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|29.03.2024
|Был в запасе
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|15.03.2024
|1' -57'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|8:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|08.03.2024
|1' -79'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)