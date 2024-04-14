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    Игорь Атаманский - статистика

    #71 | Полузащитник
    Имя Игорь
    Отчество Николаевич
    Фамилия Атаманский
    Команда Родина
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 августа 2005 (18 лет)
    Рост 170
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Родина-2 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.06.2024 Был в запасе Родина-2 (Москва) 1:3 Челябинск (Челябинск)
    03.06.2024 Был в запасе Чайка (Песчанокопское) 2:0 Родина-2 (Москва)
    30.05.2024 Был в запасе Родина-2 (Москва) 0:0 Уфа (Уфа)
    26.05.2024 Был в запасе Муром (Муром) 1:0 Родина-2 (Москва)
    19.05.2024 Был в запасе Родина-2 (Москва) 2:0 Ротор (Волгоград)
    15.05.2024 Был в запасе Велес (Москва) 2:1 Родина-2 (Москва)
    11.05.2024 Был в запасе Родина-2 (Москва) 3:0 Краснодар-2 (Краснодар)
    05.05.2024 Был в запасе Уфа (Уфа) 3:1 Родина-2 (Москва)
    28.04.2024 70' -90' Родина-2 (Москва) 5:1 Металлург Л (Липецк)
    14.04.2024 Был в запасе Родина-2 (Москва) 5:2 Муром (Муром)
    03.04.2024 Был в запасе Родина-2 (Москва) 2:0 Велес (Москва)
    30.03.2024 Был в запасе Краснодар-2 (Краснодар) 0:0 Родина-2 (Москва)
    18.03.2024 Был в запасе Металлург Л (Липецк) 1:1 Родина-2 (Москва)
    10.03.2024 Был в запасе Родина-2 (Москва) 1:2 Новосибирск (Новосибирск)
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