Игорь Атаманский - статистика
#71 | Полузащитник
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Атаманский
|Команда
|Родина
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 августа 2005 (18 лет)
|Рост
|170
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Атаманский
|Команда
|Родина
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 августа 2005 (18 лет)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Родина-2
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.06.2024
|Был в запасе
|Родина-2 (Москва)
|1:3
|Челябинск (Челябинск)
|03.06.2024
|Был в запасе
|Чайка (Песчанокопское)
|2:0
|Родина-2 (Москва)
|30.05.2024
|Был в запасе
|Родина-2 (Москва)
|0:0
|Уфа (Уфа)
|26.05.2024
|Был в запасе
|Муром (Муром)
|1:0
|Родина-2 (Москва)
|19.05.2024
|Был в запасе
|Родина-2 (Москва)
|2:0
|Ротор (Волгоград)
|15.05.2024
|Был в запасе
|Велес (Москва)
|2:1
|Родина-2 (Москва)
|11.05.2024
|Был в запасе
|Родина-2 (Москва)
|3:0
|Краснодар-2 (Краснодар)
|05.05.2024
|Был в запасе
|Уфа (Уфа)
|3:1
|Родина-2 (Москва)
|28.04.2024
|70' -90'
|Родина-2 (Москва)
|5:1
|Металлург Л (Липецк)
|14.04.2024
|Был в запасе
|Родина-2 (Москва)
|5:2
|Муром (Муром)
|03.04.2024
|Был в запасе
|Родина-2 (Москва)
|2:0
|Велес (Москва)
|30.03.2024
|Был в запасе
|Краснодар-2 (Краснодар)
|0:0
|Родина-2 (Москва)
|18.03.2024
|Был в запасе
|Металлург Л (Липецк)
|1:1
|Родина-2 (Москва)
|10.03.2024
|Был в запасе
|Родина-2 (Москва)
|1:2
|Новосибирск (Новосибирск)