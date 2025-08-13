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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Текстильщик
Егор Гузиев
Новости
€ 200 тыс
Егор Гузиев - новости
Текстильщик
14 мая 2005 (21), Краснодар
#74 | Полузащитник
185 см
Россия
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Трансферы
Клуб Первой лиги подписал 23 новичка за 3 дня
13 июля
3
Фото
«Спартак» отправил игрока в «Текстильщик»
12 июля
4
Фото
Аутсайдер Первой лиги пополнился игроком «Спартака»
13 февраля
2
Два клуба Первой лиги претендуют на защитника «Спартака»
12 февраля
3
Аутсайдер Первой лиги близок к аренде полузащитника «Спартака»
11 января
2
Гузиев оценил свой дебют в стартовом составе «Спартака»
2025.08.13 11:13
У второй и молодежной команд «Спартака» сменится куратор
2025.05.16 13:39
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8 игроков «Спартака» перешли в «Сатурн»
2025.04.01 13:30
10
Пять игроков покинули сбор «Спартака» в Дубае
2025.02.05 10:28
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«Спартак» привлечет на зимние сборы восемь игроков из дубля
2025.01.02 22:58
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Экс-игрока «Зенита» назвали «паршивой овцой»
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Король Испании обратился к футболистам сборной после победы на ЧМ-2026
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Сборная разочарований ЧМ-2026
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Лучший игрок ЧМ-2026 хочет перейти в «Реал» летом
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Названа причина, по которой Тюкавин хочет перейти в «Зенит»
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Бубнов призвал судить Инфантино за ЧМ-2026
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