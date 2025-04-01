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8 игроков «Спартака» перешли в «Сатурн»

Вчера, 13:30
13

Подмосковный «Леон Сатурн» подписал соглашения с восемью новыми футболистами. Все они ранее принадлежали «Спартаку» и выступали за вторую команду красно-белых.

Новичками раменской команды стали 22-летний полузащитник Артем Шоларь, 20-летний нападающий Виталий Дунай, 20-летний полузащитник Абдулло Джебов, 20-летний защитник Юрий Коледин, 19-летний вингер Николай Ищенко, 19-летние защитники Егор Гузиев и Иван Горяинов, 17-летний хавбек Иван Старков.

Коледин и Гузиев перешли в «Леон Сатурн» на правах аренды. Остальные шесть новичков подписали с подмосковным клубом полноценные контракты.

  • Из этих игроков за основной состав «Спартака» 1 матч провел Гузиев, выходивший на поле в Кубке России.
  • Шоларь успел поиграть за рубежом – он провел 1 матч за «Целе» в Кубке Словении.

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Источник: официальный сайт «Сатурна»
Россия. Премьер-лига Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Торпедо Спартак Сатурн Коледин Юрий Горяинов Иван Шоларь Артем Дунай Виталий Ищенко Николай Гузиев Егор Джебов Абдулло Старков Иван
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Комментарии (13)
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СильныйМозг
1743504032
Сатурн возвращается, в воздухе запахло карупцией.
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Интерес
1743504053
"Кузница кадров",но не "СПартака".Нахрена её создавали?
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subbotaspartak
1743505939
Играйте в футбол....
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Persona_non_Grata
1743506081
К чему бы это ???...
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рылы
1743507066
все бегут из спартага! позор! и все на повышение в сатурн!!
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Айболид
1743507379
Помойникофф с каждым днём визжит всё громче и громче . Какой позор !
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Спартачище
1743514286
Вот смотрите, болотные петушки, это отечественные игруны А то привыкли видеть только угольков и всяких гондоу в своем болотном клупчике, 1,5 отечественных игруна еле набираете Посмешище
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zigbert
1743516318
Хорошо еще что Коледина не продали.
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