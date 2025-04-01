8 игроков «Спартака» перешли в «Сатурн»

Подмосковный «Леон Сатурн» подписал соглашения с восемью новыми футболистами. Все они ранее принадлежали «Спартаку» и выступали за вторую команду красно-белых.
Новичками раменской команды стали 22-летний полузащитник Артем Шоларь, 20-летний нападающий Виталий Дунай, 20-летний полузащитник Абдулло Джебов, 20-летний защитник Юрий Коледин, 19-летний вингер Николай Ищенко, 19-летние защитники Егор Гузиев и Иван Горяинов, 17-летний хавбек Иван Старков.
Коледин и Гузиев перешли в «Леон Сатурн» на правах аренды. Остальные шесть новичков подписали с подмосковным клубом полноценные контракты.
- Из этих игроков за основной состав «Спартака» 1 матч провел Гузиев, выходивший на поле в Кубке России.
- Шоларь успел поиграть за рубежом – он провел 1 матч за «Целе» в Кубке Словении.
Источник: официальный сайт «Сатурна»