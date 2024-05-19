Егор Гузиев - статистика
#74 | Полузащитник
|Имя
|Егор
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Гузиев
|Команда
|Спартак
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Краснодар
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 мая 2005 (19 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Егор
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Гузиев
|Команда
|Спартак
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Краснодар
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 мая 2005 (19 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|Был в запасе
|Спартак
|3:0
|Факел
|Россия. Премьер-лига, 5 тур
|14.08.2024
|87' - 90'
|Крылья Советов
|0:3
|Спартак
|Россия. Кубок, 2 тур
|11.08.2024
|Был в запасе
|Спартак
|0:0
|Ахмат
|Россия. Премьер-лига, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак-2
|12
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.07.2024
|1' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:4
|Спартак-2 (Москва)
|19.06.2024
|1' -90'
|Родина-М (Москва)
|1:1
|Спартак-2 (Москва)
|82'
|13.06.2024
|1' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|1:0
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|07.06.2024
|1' -90'
|Балтика-БФУ (Калининград)
|0:3
|Спартак-2 (Москва)
|01.06.2024
|1' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|3:1
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|26.05.2024
|1' -90'
|Енисей-М (Красноярск)
|1:2
|Спартак-2 (Москва)
|19.05.2024
|1' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|1:1
|Торпедо Вл (Владимир)
|51'
|11.05.2024
|1' -90'
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|0:2
|Спартак-2 (Москва)
|17'
|05.05.2024
|1' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|4:0
|Чертаново (Москва)
|28.04.2024
|1' -90'
|Динамо Вг (Вологда)
|1:1
|Спартак-2 (Москва)
|21.04.2024
|1' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|2:2
|Динамо-2 (Москва)
|07.04.2024
|1' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|1:0
|Иркутск (Иркутск)