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    Иван Стеванович - статистика

    Защитник
    Имя Иван
    Фамилия Стеванович
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 июня 1983 (39 лет)
    Рост 183
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сошо 6 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.04.2010 Был в запасе Сошо (Монбельяр) 0:1 Марсель (Марсель)
    10.04.2010 Был в запасе Сошо (Монбельяр) 0:2 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    07.04.2010 Был в запасе Марсель (Марсель) 3:0 Сошо (Монбельяр)
    13.03.2010 Был в запасе ПСЖ (Париж) 4:1 Сошо (Монбельяр)
    27.02.2010 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 1:0 Сошо (Монбельяр)
    06.02.2010 Был в запасе Сошо (Монбельяр) 1:1 Нанси (Нанси)
    31.01.2010 Был в запасе Валансьен (Валансьен) 1:1 Сошо (Монбельяр)
    16.01.2010 Был в запасе Монако (Монако) 2:0 Сошо (Монбельяр)
    13.01.2010 Был в запасе Булонь (Булонь-сюр-Мер) 0:0 Сошо (Монбельяр)
    10.12.2009 1' -90' Тулуза (Тулуза) 2:0 Сошо (Монбельяр)
    27'
    05.12.2009 1' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 0:0 Сошо (Монбельяр)
    90'
    28.11.2009 Был в запасе Сошо (Монбельяр) 1:0 Ницца (Ницца)
    01.11.2009 Был в запасе Сошо (Монбельяр) 1:4 ПСЖ (Париж)
    19.09.2009 10' -90' Сошо (Монбельяр) 2:5 Валансьен (Валансьен)
    12.09.2009 Был в запасе Лилль (Лилль) 1:0 Сошо (Монбельяр)
    29.08.2009 Был в запасе Сошо (Монбельяр) 1:0 Монако (Монако)
    22.08.2009 1' -90' Монпелье (Монпелье) 2:0 Сошо (Монбельяр)
    70'
    15.08.2009 1' -46' Сошо (Монбельяр) 2:3 Бордо (Бордо)
    08.08.2009 1' -90' Осер (Осер) 0:1 Сошо (Монбельяр)
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