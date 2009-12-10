|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сошо
|6
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.04.2010
|Был в запасе
|Сошо (Монбельяр)
|0:1
|Марсель (Марсель)
|10.04.2010
|Был в запасе
|Сошо (Монбельяр)
|0:2
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|07.04.2010
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|3:0
|Сошо (Монбельяр)
|13.03.2010
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|4:1
|Сошо (Монбельяр)
|27.02.2010
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|1:0
|Сошо (Монбельяр)
|06.02.2010
|Был в запасе
|Сошо (Монбельяр)
|1:1
|Нанси (Нанси)
|31.01.2010
|Был в запасе
|Валансьен (Валансьен)
|1:1
|Сошо (Монбельяр)
|16.01.2010
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|2:0
|Сошо (Монбельяр)
|13.01.2010
|Был в запасе
|Булонь (Булонь-сюр-Мер)
|0:0
|Сошо (Монбельяр)
|10.12.2009
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|2:0
|Сошо (Монбельяр)
|27'
|05.12.2009
|1' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|0:0
|Сошо (Монбельяр)
|90'
|28.11.2009
|Был в запасе
|Сошо (Монбельяр)
|1:0
|Ницца (Ницца)
|01.11.2009
|Был в запасе
|Сошо (Монбельяр)
|1:4
|ПСЖ (Париж)
|19.09.2009
|10' -90'
|Сошо (Монбельяр)
|2:5
|Валансьен (Валансьен)
|12.09.2009
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|1:0
|Сошо (Монбельяр)
|29.08.2009
|Был в запасе
|Сошо (Монбельяр)
|1:0
|Монако (Монако)
|22.08.2009
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|2:0
|Сошо (Монбельяр)
|70'
|15.08.2009
|1' -46'
|Сошо (Монбельяр)
|2:3
|Бордо (Бордо)
|08.08.2009
|1' -90'
|Осер (Осер)
|0:1
|Сошо (Монбельяр)