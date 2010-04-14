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Иван Стеванович
Статистика
Иван Стеванович - статистика
Завершил карьеру
24 июня 1983 (43)
#3 | Защитник
183 см | 77 кг
Сербия
Статистика
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2009/2010
Кубок УЕФА 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сошо
6
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 30 тур
Сошо
0 : 1
14.04.2010
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Сошо
0 : 2
10.04.2010
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Марсель
3 : 0
07.04.2010
Сошо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
ПСЖ
4 : 1
13.03.2010
Сошо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Лорьян
1 : 0
27.02.2010
Сошо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Сошо
1 : 1
06.02.2010
Нанси
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Валансьен
1 : 1
31.01.2010
Сошо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Монако
2 : 0
16.01.2010
Сошо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Булонь
0 : 0
13.01.2010
Сошо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Тулуза
2 : 0
10.12.2009
Сошо
1' - 90'
27'
Франция. Лига 1, 16 тур
Сент-Этьен
0 : 0
05.12.2009
Сошо
1' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Сошо
1 : 0
28.11.2009
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Сошо
1 : 4
01.11.2009
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Сошо
2 : 5
19.09.2009
Валансьен
10' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Лилль
1 : 0
12.09.2009
Сошо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Сошо
1 : 0
29.08.2009
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Монпелье
2 : 0
22.08.2009
Сошо
1' - 90'
70'
Франция. Лига 1, 2 тур
Сошо
2 : 3
15.08.2009
Бордо
1' - 46'
Франция. Лига 1, 1 тур
Осер
0 : 1
08.08.2009
Сошо
1' - 90'
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