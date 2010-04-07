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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Сошо
Марсель - Сошо: обзор матча 07 апреля 2010
Марсель
07.04.2010, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 14 тур
3 : 0
Завершен
Сошо
9'
Г. Хайнце
27'
А. Бен Арфа (П)
90'
Б. Коне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Сошо
Желтая карточка
Д. Перки
ГОЛ! 3:0!
Б. Коне
Замена
Б. Коне
️️️️
А. Бен Арфа
Замена
Р. Диас
️️️️
Н. Морис-Белэй
Желтая карточка
Ж. Фати
Замена
Ф. Абриэль
️️️️
М. Вальбуэна
Желтая карточка
Б. Шейру
Желтая карточка
Карлао
Желтая карточка
Г. Хайнце
Желтая карточка
Б. Драме
Замена
Б. Шейру
️️️️
Э. Сиссе
Замена
С. Прива
️️️️
Р. Будебуз
Замена
Б. Драме
️️️️
М. Мартен
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Бен Арфа
ГОЛ! 1:0!
Г. Хайнце
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
22
Эдуар Сиссе
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
8
Атем Бен Арфа
АП
11
Брандао
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Сошо
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Жереми Бреше
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
19
Жак Фати
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
11
Яссин Микари
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
20
Эдуард Бутен
ЦП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
21
Папе М'Боу
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
14
Бакари Коне
ЦФ
Сошо
1
Пьеррик Крос
ВР
3
Иван Стеванович
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
29
Рафаэль Диас
ЦП
27
Лоик Пужоль
ЦП
6
Максим Жоссе
ЦП
11
Слоан Прива
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Манданда
0
Тайво
5
Хайнце
20
Диавара
21
Боннар
77
Каборе
27
Гонсалес
22
Сиссе
8
Бен Арфа
28
Вальбуэна
11
Брандао
3-2-3-1-1
1
Дрейер
19
Фати
24
Перки
11
Микари
5
Бреше
50
Карлао
15
Мартен
20
Бутен
24
Гаванон
10
Будебуз
19
Морис-Белэй
22
Сиссе
8
Шейру
8
Шейру
22
Сиссе
28
Вальбуэна
7
Абриэль
7
Абриэль
28
Вальбуэна
8
Бен Арфа
14
Коне
14
Коне
8
Бен Арфа
19
Морис-Белэй
29
Диас
29
Диас
19
Морис-Белэй
15
Мартен
3
Драме
3
Драме
15
Мартен
10
Будебуз
11
Прива
11
Прива
10
Будебуз
Остались в запасе
Марсель
Сошо
21
Папе М'Боу
ЦП
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
27
Лоик Пужоль
ЦП
3
Иван Стеванович
ЦЗ
1
Пьеррик Крос
ВР
6
Максим Жоссе
ЦП
Остались в запасе
21
Папе М'Боу
ЦП
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
Остались в запасе
27
Лоик Пужоль
ЦП
3
Иван Стеванович
ЦЗ
1
Пьеррик Крос
ВР
6
Максим Жоссе
ЦП
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Марсель - Сошо
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Бре
(Сент-Брек)
Стадион:
Велодром
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