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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Сошо
Лилль - Сошо: обзор матча 12 сентября 2009
Лилль
12.09.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 5 тур
1 : 0
Завершен
Сошо
71'
П. Фро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Сошо
Замена
Э. Бутен
️️️️
М. Мартен
Замена
Р. Виттек
️️️️
Л. Обраньяк
ГОЛ! 1:0!
П. Фро
Желтая карточка
Н. Морис-Белэй
Замена
В. Ногейра
️️️️
Р. Будебуз
Замена
Б. Гаванон
️️️️
Ч. Дэвис
Замена
П. Обамеянг
️️️️
Э. Азар
Замена
П. Фро
️️️️
Т. Де Мело
Желтая карточка
Я. Микари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Людовик Бутель
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
15
Флоран Бальмон
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
9
Тулио Де Мело
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Сошо
16
Тедди Ришер
ВР
19
Жак Фати
ЦЗ
11
Яссин Микари
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
10
Стефан Дальма
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
25
Вацлав Сверкош
ЦФ
9
Чарли Дэвис
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Лилль
30
Барель Моуко
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
29
Йоан Кабай
ЦП
6
Стефан Дюмон
ЦП
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
33
Роберт Виттек
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Сошо
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Иван Стеванович
ЦЗ
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
20
Эдуард Бутен
ЦП
4-3-2-1
16
Бутель
18
Берья
27
Шеджу
23
Рами
26
Дебюши
15
Бальмон
7
Обраньяк
24
Мавуба
10
Азар
27
Жервиньо
9
Де Мело
4-2-1-3
16
Ришер
11
Микари
24
Перки
5
Бреше
19
Фати
15
Мартен
10
Дальма
10
Будебуз
19
Морис-Белэй
9
Дэвис
25
Сверкош
9
Де Мело
11
Фро
11
Фро
9
Де Мело
7
Обраньяк
33
Виттек
33
Виттек
7
Обраньяк
10
Азар
7
Обамеянг
7
Обамеянг
10
Азар
9
Дэвис
24
Гаванон
24
Гаванон
9
Дэвис
10
Будебуз
5
Ногейра
5
Ногейра
10
Будебуз
15
Мартен
20
Бутен
20
Бутен
15
Мартен
Остались в запасе
Лилль
Сошо
30
Барель Моуко
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
29
Йоан Кабай
ЦП
6
Стефан Дюмон
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
3
Иван Стеванович
ЦЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
Остались в запасе
30
Барель Моуко
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
29
Йоан Кабай
ЦП
6
Стефан Дюмон
ЦП
Остались в запасе
3
Иван Стеванович
ЦЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Лилль - Сошо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Лилль-Метрополь
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