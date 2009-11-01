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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сошо - ПСЖ
Сошо - ПСЖ: обзор матча 01 ноября 2009
Сошо
01.11.2009, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 12 тур
1 : 4
Завершен
ПСЖ
0'
С. Дальма
35'
Ж. Клеман
56'
К. Шантом
75'
М. Эрдинг
88'
П. Луйиндула
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сошо - ПСЖ
ГОЛ! 1:4!
П. Луйиндула
Замена
Г. Н'Гойи
️️️️
М. Эрдинг
Замена
Ю. Санкаре
️️️️
С. Сессеньон
ГОЛ! 1:3!
М. Эрдинг
Пас отдал
К. Жалле
Замена
Г. Бурийон
️️️️
С. Траоре
Замена
Р. Будебуз
️️️️
В. Ногейра
ГОЛ! 1:2!
К. Шантом
Замена
С. Прива
️️️️
Б. Драме
ГОЛ! 1:1!
Ж. Клеман
Пенальти не реализован!
М. Эрдинг
Желтая карточка
Т. Ришер
Желтая карточка
С. Траоре
Замена
М. Жоссе
️️️️
Ж. Бреше
ГОЛ! 1:0!
С. Дальма
0'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сошо
16
Тедди Ришер
(К)
ВР
5
Жереми Бреше
ЛЗ
11
Яссин Микари
ЦЗ
19
Жак Фати
ЦЗ
3
Букари Драме
ПЗ
5
Винсент Ногейра
ЛП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
10
Стефан Дальма
ЦП
15
Марвин Мартен
АП
24
Дамьен Перки
ПП
25
Вацлав Сверкош
ЦФ
ПСЖ
0
Грегори Купе
ВР
22
Сильвен Арман
(К)
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
29
Стефан Сессеньон
АП
13
Кристоф Жалле
ПП
9
Мевлют Эрдинг
ЛФ
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Сошо
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Иван Стеванович
ЦЗ
6
Максим Жоссе
ЦП
20
Эдуард Бутен
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
11
Слоан Прива
ЦФ
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
13
Юнус Санкаре
ЦП
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
18
Лорис Арно
ЦФ
4-4-1-1
16
Ришер
5
Бреше
11
Микари
19
Фати
3
Драме
5
Ногейра
24
Гаванон
10
Дальма
24
Перки
15
Мартен
25
Сверкош
4-3-1-2
0
Купе
2
Сеара
12
Сахо
13
Траоре
22
Арман
13
Жалле
11
Клеман
8
Шантом
29
Сессеньон
88
Луйиндула
9
Эрдинг
5
Бреше
6
Жоссе
6
Жоссе
5
Бреше
5
Ногейра
10
Будебуз
10
Будебуз
5
Ногейра
3
Драме
11
Прива
11
Прива
3
Драме
13
Траоре
6
Бурийон
6
Бурийон
13
Траоре
29
Сессеньон
13
Санкаре
13
Санкаре
29
Сессеньон
9
Эрдинг
23
Н'Гойи
23
Н'Гойи
9
Эрдинг
Остались в запасе
Сошо
ПСЖ
3
Иван Стеванович
ЦЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
20
Эдуард Бутен
ЦП
18
Лорис Арно
ЦФ
30
Апула Эдель
ВР
0
Людовик Жюли
ПП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
3
Иван Стеванович
ЦЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
20
Эдуард Бутен
ЦП
Остались в запасе
18
Лорис Арно
ЦФ
30
Апула Эдель
ВР
0
Людовик Жюли
ПП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Сошо - ПСЖ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Филипп Кальт
(Кольмар)
Стадион:
Огюст Бональ
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 22:55 (прямая)
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