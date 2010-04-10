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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сошо - Сент-Этьен
Сошо - Сент-Этьен: обзор матча 10 апреля 2010
Сошо
10.04.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 32 тур
0 : 2
Завершен
Сент-Этьен
42'
Л. Перрен
64'
Г. Бергессио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сошо - Сент-Этьен
Замена
С. Гюрлер
️️️️
М. Мартен
Желтая карточка
Б. Матюиди
Замена
С. Прива
️️️️
Н. Морис-Белэй
Замена
Й. Откер
️️️️
Г. Бергессио
ГОЛ! 0:2!
Г. Бергессио
Замена
Э. Бутен
️️️️
Карлао
Замена
Э. Ривьер
️️️️
Л. Перрен
Желтая карточка
Г. Бергессио
ГОЛ! 0:1!
Л. Перрен
Желтая карточка
Б. Идейе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сошо
1
Маттью Дрейер
ВР
18
Фредерик Дюплюс
ЛЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
11
Яссин Микари
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
27
Лоик Пужоль
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Сошо
40
Амин Лекомтэ
ВР
3
Иван Стеванович
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
20
Эдуард Бутен
ЦП
11
Слоан Прива
ЦФ
Сент-Этьен
1
Венсан Планте
ВР
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
17
Йоан Откер
ЦП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Дрейер
50
Карлао
11
Микари
24
Перки
18
Дюплюс
5
Бреше
27
Пужоль
15
Мартен
10
Будебуз
12
Идейе
19
Морис-Белэй
3-2-2-1-1
40
Жано
27
Варро
24
Перрен
8
Н'Дав
35
Дабо
15
Диакате
8
Матюиди
6
Фернандес
10
Пайет
18
Бергессио
15
Мартен
7
Гюрлер
7
Гюрлер
15
Мартен
50
Карлао
20
Бутен
20
Бутен
50
Карлао
19
Морис-Белэй
11
Прива
11
Прива
19
Морис-Белэй
18
Бергессио
17
Откер
17
Откер
18
Бергессио
24
Перрен
97
Ривьер
97
Ривьер
24
Перрен
Остались в запасе
Сошо
Сент-Этьен
3
Иван Стеванович
ЦЗ
40
Амин Лекомтэ
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
1
Венсан Планте
ВР
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
3
Иван Стеванович
ЦЗ
40
Амин Лекомтэ
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
Остались в запасе
1
Венсан Планте
ВР
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Сошо - Сент-Этьен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Эрве Пиччирилло
(Мартик)
Стадион:
Огюст Бональ
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