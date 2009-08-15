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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сошо - Бордо
Сошо - Бордо: обзор матча 15 августа 2009
Сошо
15.08.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 2 тур
2 : 3
Завершен
Бордо
61'
Ч. Дэвис
90'
Ч. Дэвис
31'
М. Шамах
43'
Вендел
80'
М. Шамах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сошо - Бордо
ГОЛ! 2:3!
Ч. Дэвис
Замена
️️️️
Жуссие
Замена
Э. Бутен
️️️️
Н. Морис-Белэй
ГОЛ! 1:3!
М. Шамах
Замена
️️️️
Р. Будебуз
Замена
️️️️
Й. Гуффран
Желтая карточка
М. Мартен
ГОЛ! 1:2!
Ч. Дэвис
Замена
️️️️
Фернандо
Замена
Ч. Дэвис
️️️️
И. Стеванович
ГОЛ! 0:2!
Вендел
ГОЛ! 0:1!
М. Шамах
Желтая карточка
В. Ногейра
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сошо
16
Тедди Ришер
ВР
3
Иван Стеванович
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
11
Яссин Микари
ЦЗ
19
Жак Фати
ЦЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
5
Винсент Ногейра
ЦП
10
Стефан Дальма
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
25
Вацлав Сверкош
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
21
Энрике
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
17
Вендел
ЛП
12
Алу Диарра
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Сошо
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
18
Фредерик Дюплюс
ЛЗ
7
Жоффрей Туласн
ЦП
20
Эдуард Бутен
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
9
Чарли Дэвис
ЦФ
Бордо
16
Ульрих Раме
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
20
Жуссие
ЦП
6
Фернандо
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
11
Давид Белльон
ЦФ
3-2-3-2
16
Ришер
11
Микари
19
Фати
5
Бреше
24
Перки
3
Стеванович
5
Ногейра
10
Дальма
15
Мартен
19
Морис-Белэй
25
Сверкош
4-4-2
16
Каррассо
21
Шальме
27
Планюс
21
Энрике
14
Тремулинас
12
Диарра
8
Гуркюфф
18
Плашил
17
Вендел
27
Шамах
79
Кавенаги
19
Морис-Белэй
20
Бутен
20
Бутен
19
Морис-Белэй
10
Будебуз
10
Будебуз
3
Стеванович
9
Дэвис
9
Дэвис
3
Стеванович
20
Жуссие
20
Жуссие
6
Фернандо
6
Фернандо
94
Гуффран
94
Гуффран
Остались в запасе
Сошо
Бордо
7
Жоффрей Туласн
ЦП
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
18
Фредерик Дюплюс
ЛЗ
16
Ульрих Раме
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
11
Давид Белльон
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
7
Жоффрей Туласн
ЦП
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
18
Фредерик Дюплюс
ЛЗ
Остались в запасе
16
Ульрих Раме
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
11
Давид Белльон
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Сошо - Бордо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Лоран Дюамель
(Руан)
Стадион:
Огюст Бональ
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