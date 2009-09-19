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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сошо - Валансьен
Сошо - Валансьен: обзор матча 19 сентября 2009
Сошо
19.09.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 6 тур
2 : 5
Завершен
Валансьен
3'
Ж. Бреше
41'
Р. Будебуз
24'
К. Санчес
49'
Г. Пужоль
63'
Ж. Одель
78'
Ф. Бен Халфаллах
85'
Г. Пужоль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сошо - Валансьен
Замена
Ф. Кадир
️️️️
Г. Пужоль
ГОЛ! 2:5!
Г. Пужоль
Красная карточка
В. Сверкош
ГОЛ! 2:4!
Ф. Бен Халфаллах
Замена
Г. Бонг
️️️️
Ж. Одель
Замена
Ж. Туласн
️️️️
Р. Будебуз
Замена
Ф. Бен Халфаллах
️️️️
Р. Матер
Замена
С. Прива
️️️️
Н. Морис-Белэй
ГОЛ! 2:3!
Ж. Одель
ГОЛ! 2:2!
Г. Пужоль
Желтая карточка
Рафаэль
ГОЛ! 2:1!
Р. Будебуз
Желтая карточка
Я. Микари
ГОЛ! 1:1!
К. Санчес
20'
Желтая карточка
К. Санчес
Замена
И. Стеванович
️️️️
Ж. Фати
10'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Бреше
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сошо
16
Тедди Ришер
ВР
5
Жереми Бреше
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
11
Яссин Микари
ЦЗ
19
Жак Фати
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
10
Стефан Дальма
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
9
Чарли Дэвис
ЦФ
25
Вацлав Сверкош
ЦФ
Валансьен
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
29
Сиака Тьене
ЛЗ
5
Рафаэль
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
25
Руди Матер
ПЗ
24
Рено Коад
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
2
Жоан Одель
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Сошо
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Иван Стеванович
ЦЗ
7
Жоффрей Туласн
ЦП
20
Эдуард Бутен
ЦП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
11
Слоан Прива
ЦФ
Валансьен
16
Жан-Луис Лека
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
20
Фуед Кадир
ЦП
9
Луиджи Пьерони
ЦФ
18
Амара Бангура
ЦФ
4-2-1-3
16
Ришер
5
Бреше
11
Микари
19
Фати
24
Перки
15
Мартен
10
Дальма
10
Будебуз
25
Сверкош
9
Дэвис
19
Морис-Белэй
3-2-3-2
16
Нди-Ассембе
6
Дюкортью
5
Рафаэль
4
Бишевац
25
Матер
29
Тьене
24
Коад
6
Гомис
15
Санчес
2
Одель
28
Пужоль
19
Фати
3
Стеванович
3
Стеванович
19
Фати
10
Будебуз
7
Туласн
7
Туласн
10
Будебуз
19
Морис-Белэй
11
Прива
11
Прива
19
Морис-Белэй
2
Одель
13
Бонг
13
Бонг
2
Одель
25
Матер
8
Бен Халфаллах
8
Бен Халфаллах
25
Матер
28
Пужоль
20
Кадир
20
Кадир
28
Пужоль
Остались в запасе
Сошо
Валансьен
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
20
Эдуард Бутен
ЦП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
9
Луиджи Пьерони
ЦФ
16
Жан-Луис Лека
ВР
28
Гаэль Данич
ЛП
18
Амара Бангура
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
20
Эдуард Бутен
ЦП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
Остались в запасе
9
Луиджи Пьерони
ЦФ
16
Жан-Луис Лека
ВР
28
Гаэль Данич
ЛП
18
Амара Бангура
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Сошо - Валансьен
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Информация о матче
Главный судья:
Бруно Куэ
(Марсель)
Стадион:
Огюст Бональ
Новости команд
Все
Сошо
Валансьен
Стал известен первый финалист Кубка Франции
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2023.01.30 12:33
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2021.03.06 22:40
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2020.08.06 00:49
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2015.10.27 02:01
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