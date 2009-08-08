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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Осер - Сошо
Осер - Сошо: обзор матча 08 августа 2009
Осер
08.08.2009, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 1 тур
0 : 1
Завершен
Сошо
40'
В. Сверкош
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осер - Сошо
+2
Желтая карточка
Р. Будебуз
Замена
Л. Пужоль
️️️️
Н. Морис-Белэй
Замена
Д. Никулаэ
️️️️
В. Бирса
Замена
Ч. Дэвис
️️️️
В. Сверкош
Желтая карточка
Ж. Фати
Замена
К. Лежен
️️️️
Д. Олиеч
Замена
Д. Ндинга
️️️️
Д. Дудка
ГОЛ! 0:1!
В. Сверкош
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
25
Камел Шафни
ЦП
25
Бенуа Педретти
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
18
Рой Конту
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Сошо
16
Тедди Ришер
ВР
3
Иван Стеванович
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
11
Яссин Микари
ЦЗ
19
Жак Фати
ЦЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
10
Стефан Дальма
ЦП
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
25
Вацлав Сверкош
ЦФ
Осер
1
Реми Риу
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
4
Мусса Нэрри
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
22
Кевин Лежен
ЦФ
Сошо
1
Маттью Дрейер
ВР
18
Фредерик Дюплюс
ЛЗ
5
Боян Йокич
ЛЗ
27
Лоик Пужоль
ЦП
20
Эдуард Бутен
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
9
Чарли Дэвис
ЦФ
3-2-4-1
16
Сорен
12
Миньо
6
Кулибали
3
Грихтинг
15
Дудка
2
Ангбар
23
Бирса
25
Шафни
25
Педретти
14
Олиеч
18
Конту
3-2-2-2
16
Ришер
11
Микари
19
Фати
5
Бреше
3
Стеванович
24
Перки
15
Мартен
10
Дальма
25
Сверкош
19
Морис-Белэй
15
Дудка
88
Ндинга
88
Ндинга
15
Дудка
23
Бирса
21
Никулаэ
21
Никулаэ
23
Бирса
14
Олиеч
22
Лежен
22
Лежен
14
Олиеч
19
Морис-Белэй
27
Пужоль
27
Пужоль
19
Морис-Белэй
10
Будебуз
10
Будебуз
25
Сверкош
9
Дэвис
9
Дэвис
25
Сверкош
Остались в запасе
Осер
Сошо
1
Реми Риу
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
4
Мусса Нэрри
ЦП
Главный тренер
Жан Фернандес
1
Маттью Дрейер
ВР
18
Фредерик Дюплюс
ЛЗ
5
Боян Йокич
ЛЗ
20
Эдуард Бутен
ЦП
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
4
Мусса Нэрри
ЦП
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
18
Фредерик Дюплюс
ЛЗ
5
Боян Йокич
ЛЗ
20
Эдуард Бутен
ЦП
Главный тренер
Жан Фернандес
Статистика матча Осер - Сошо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Аббе-Дешамп
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