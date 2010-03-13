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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Сошо
ПСЖ - Сошо: обзор матча 13 марта 2010
ПСЖ
13.03.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 28 тур
4 : 1
Завершен
Сошо
17'
Г. Оаро
18'
М. Эрдинг
35'
М. Эрдинг
70'
М. Эрдинг
64'
Р. Будебуз (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Сошо
Замена
Г. Н'Гойи
️️️️
М. Эрдинг
Замена
М. Кежман
️️️️
Л. Жюли
Замена
Ю. Санкаре
️️️️
К. Макелеле
Замена
Л. Пужоль
️️️️
С. Дальма
ГОЛ! 4:1!
М. Эрдинг
Желтая карточка
Ж. Клеман
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Р. Будебуз
Желтая карточка
Я. Микари
Замена
М. Мартен
️️️️
Б. Драме
Замена
Б. Гаванон
️️️️
Б. Идейе
ГОЛ! 3:0!
М. Эрдинг
ГОЛ! 2:0!
М. Эрдинг
18'
ГОЛ! 1:0!
Г. Оаро
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
0
Клод Макелеле
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
99
Гийом Оаро
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Сошо
1
Маттью Дрейер
ВР
11
Яссин Микари
ЦЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
19
Жак Фати
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
10
Стефан Дальма
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
25
Вацлав Сверкош
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
ПСЖ
16
Вилли Гронден
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
99
Матея Кежман
ЦФ
Сошо
1
Пьеррик Крос
ВР
3
Иван Стеванович
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
27
Лоик Пужоль
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
20
Эдуард Бутен
ЦП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
4-4-2
30
Эдель
2
Сеара
12
Сахо
6
Камара
13
Жалле
29
Сессеньон
0
Макелеле
11
Клеман
0
Жюли
9
Эрдинг
99
Оаро
3-2-1-1-3
1
Дрейер
24
Перки
19
Фати
3
Драме
11
Микари
5
Бреше
10
Дальма
10
Будебуз
12
Идейе
19
Морис-Белэй
25
Сверкош
9
Эрдинг
23
Н'Гойи
23
Н'Гойи
9
Эрдинг
0
Макелеле
13
Санкаре
13
Санкаре
0
Макелеле
0
Жюли
99
Кежман
99
Кежман
0
Жюли
10
Дальма
27
Пужоль
27
Пужоль
10
Дальма
3
Драме
15
Мартен
15
Мартен
3
Драме
12
Идейе
24
Гаванон
24
Гаванон
12
Идейе
Остались в запасе
ПСЖ
Сошо
16
Вилли Гронден
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
3
Иван Стеванович
ЦЗ
1
Пьеррик Крос
ВР
50
Карлао
ЦЗ
20
Эдуард Бутен
ЦП
Остались в запасе
16
Вилли Гронден
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
Остались в запасе
3
Иван Стеванович
ЦЗ
1
Пьеррик Крос
ВР
50
Карлао
ЦЗ
20
Эдуард Бутен
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча ПСЖ - Сошо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Информация о матче
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