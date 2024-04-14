Лев Тимошкин - статистика
#95 | Защитник
|Имя
|Лев
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Тимошкин
|Команда
|Балтика-БФУ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 сентября 2002 (21 год)
|Рост
|188
|Имя
|Лев
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Тимошкин
|Команда
|Балтика-БФУ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 сентября 2002 (21 год)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Балтика-БФУ
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.06.2024
|79' -90'
|Иркутск (Иркутск)
|2:2
|Балтика-БФУ (Калининград)
|07.06.2024
|Был в запасе
|Балтика-БФУ (Калининград)
|0:3
|Спартак-2 (Москва)
|01.06.2024
|Был в запасе
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|3:3
|Балтика-БФУ (Калининград)
|26.05.2024
|Был в запасе
|Балтика-БФУ (Калининград)
|1:0
|Звезда (Санкт-Петербург)
|18.05.2024
|Был в запасе
|Родина-М (Москва)
|2:0
|Балтика-БФУ (Калининград)
|12.05.2024
|Был в запасе
|Балтика-БФУ (Калининград)
|1:0
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|05.05.2024
|Был в запасе
|Балтика-БФУ (Калининград)
|4:1
|Тверь (Тверь)
|28.04.2024
|Был в запасе
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|1:1
|Балтика-БФУ (Калининград)
|21.04.2024
|Был в запасе
|Балтика-БФУ (Калининград)
|3:0
|Енисей-М (Красноярск)
|14.04.2024
|78' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|1:4
|Балтика-БФУ (Калининград)
|07.04.2024
|Был в запасе
|Балтика-БФУ (Калининград)
|3:1
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)