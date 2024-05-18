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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Родина-М - Балтика-2
Родина-М - Балтика-2: обзор матча 18 мая 2024
Родина-М
18.05.2024, суббота, 13:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
2 : 0
Завершен
Балтика-2
52'
А. Бурков
57'
И. Антонов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Родина-М - Балтика-2
Желтая карточка
Н. Придава
90'
+3
86'
Замена
Д. Ваганов
️️️️
М. Мокин
Замена
К. Матвеев
️️️️
М. Ципуштанов
77'
Замена
М. Елизаров
️️️️
А. Бирюков
77'
73'
Замена
В. Вшивков
️️️️
С. Кочканян
Замена
М. Киселев
️️️️
Р. Копылов
70'
Замена
А. Рогачев
️️️️
Н. Еременко
70'
63'
Замена
И. Мокаев
️️️️
Я. Арбузов
63'
Замена
А. Щербатюк
️️️️
К. Николаев
ГОЛ! 2:0!
И. Антонов
Пас отдал
А. Бурков
57'
ГОЛ! 1:0!
А. Бурков
Пас отдал
Д. Малыгин
52'
Замена
П. Баранов
️️️️
Т. Данилов
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина-М
35
Никита Павлов
ВР
3
Ефим Колобов
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
52
Тимофей Данилов
ЦЗ
90
Никита Еременко
ЛВ
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
99
Александр Бурков
ОП
27
Дмитрий Малыгин
АП
25
Артем Бирюков
АП
57
Роман Копылов
АП
8
Илья Антонов
АП
Главный тренер
Филипп Соколинский
Балтика-2
47
Иван Савицкий
ЛЗ
64
Осман Гасанбеков
ЛЗ
23
Юрий Петровский
ЦЗ
11
Сергей Кочканян
ПЗ
7
Марк Мокин
ЛВ
87
Артем Исик
ОП
90
Николай Камаев
ОП
19
Ярослав Арбузов
ПВ
53
Кирилл Николаев
ЦФ
66
Никита Терещук
ЦФ
Родина-М
98
Никита Быков
ВР
35
Роман Тарасов
ВР
3
Андрей Рогачев
ЛЗ
27
Даниял Гаджиев
ЦЗ
44
Павел Баранов
ЦЗ
48
Вадим Ролдугин
ПЗ
92
Александр Гончаров
ЦП
15
Матвей Елизаров
АП
18
Даниил Борисов
ПВ
32
Константин Матвеев
ПВ
89
Матвей Киселев
ЦФ
77
Артур Гарибян
ЦФ
Балтика-2
1
Глеб Костелей
ВР
4
Лев Тимошкин
ЦЗ
30
Григорий Лобанов
ЦЗ
91
Вадим Вшивков
ЛВ
90
Ислам Мокаев
ЦП
76
Данил Ваганов
ПВ
55
Александр Щербатюк
ЦФ
3-1-3-3
35
Павлов
3
Колобов
24
Придава
52
Данилов
99
Бурков
8
Ципуштанов
8
Антонов
90
Еременко
57
Копылов
25
Бирюков
27
Малыгин
4-2-2-2
11
Кочканян
47
Савицкий
23
Петровский
64
Гасанбеков
87
Исик
90
Камаев
19
Арбузов
7
Мокин
66
Терещук
53
Николаев
25
Бирюков
15
Елизаров
15
Елизаров
25
Бирюков
52
Данилов
44
Баранов
44
Баранов
52
Данилов
90
Еременко
3
Рогачев
3
Рогачев
90
Еременко
8
Ципуштанов
32
Матвеев
32
Матвеев
8
Ципуштанов
57
Копылов
89
Киселев
89
Киселев
57
Копылов
19
Арбузов
90
Мокаев
90
Мокаев
19
Арбузов
7
Мокин
76
Ваганов
76
Ваганов
7
Мокин
11
Кочканян
91
Вшивков
91
Вшивков
11
Кочканян
53
Николаев
55
Щербатюк
55
Щербатюк
53
Николаев
Остались в запасе
Родина-М
Балтика-2
98
Никита Быков
ВР
35
Роман Тарасов
ВР
27
Даниял Гаджиев
ЦЗ
48
Вадим Ролдугин
ПЗ
92
Александр Гончаров
ЦП
18
Даниил Борисов
ПВ
77
Артур Гарибян
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
1
Глеб Костелей
ВР
4
Лев Тимошкин
ЦЗ
30
Григорий Лобанов
ЦЗ
Остались в запасе
98
Никита Быков
ВР
35
Роман Тарасов
ВР
27
Даниял Гаджиев
ЦЗ
48
Вадим Ролдугин
ПЗ
92
Александр Гончаров
ЦП
18
Даниил Борисов
ПВ
77
Артур Гарибян
ЦФ
Остались в запасе
1
Глеб Костелей
ВР
4
Лев Тимошкин
ЦЗ
30
Григорий Лобанов
ЦЗ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Статистика матча Родина-М - Балтика-2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Орел
0 : 0
31.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Зенит
0 : 1
10.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Родина-М
1 : 0
03.10.2026
Арсенал-2
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Динамо Вг
3 : 0
01.11.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Балтика-2
2 : 1
17.10.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Балтика-2
1 : 2
04.10.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Динамо СПб
1 : 0
26.09.2026
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