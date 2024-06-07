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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Балтика-2 - Спартак-2
Балтика-2 - Спартак-2: обзор матча 07 июня 2024
Балтика-2
07.06.2024, пятница, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
0 : 3
Завершен
Спартак-2
73'
В. Дунай
75'
Е. Гуляев
81'
В. Дунай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика-2 - Спартак-2
Замена
М. Набиев
️️️️
А. Щербатюк
90'
+4
89'
Замена
А. Пономарчук
️️️️
Н. Ищенко
89'
Замена
И. Иванов
️️️️
Р. Войцеховский
89'
Замена
И. Горяинов
️️️️
Ю. Петин
81'
ГОЛ! 0:3!
В. Дунай
Замена
А. Щербатюк
️️️️
И. Салихов
78'
75'
ГОЛ! 0:2!
Е. Гуляев
Пас отдал
Н. Ищенко
73'
ГОЛ! 0:1!
В. Дунай
Пас отдал
А. Джебов
Желтая карточка
И. Салихов
68'
67'
Замена
Е. Гуляев
️️️️
А. Быковский
Замена
К. Николаев
️️️️
К. Степанов
65'
Желтая карточка
Н. Камаев
54'
46'
Замена
Н. Посмашный
️️️️
А. Шоларь
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика-2
1
Глеб Костелей
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
64
Осман Гасанбеков
ЛЗ
23
Юрий Петровский
ЦЗ
91
Вадим Вшивков
ЛВ
90
Николай Камаев
ОП
87
Артем Исик
ОП
92
Иван Салихов
ЦП
90
Ислам Мокаев
ЦП
66
Никита Терещук
ЦФ
39
Кирилл Степанов
ЦФ
Спартак-2
58
Семен Фадеев
ВР
2
Никита Бозов
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
83
Николай Ищенко
ЛВ
74
Егор Гузиев
ОП
43
Руслан Войцеховский
ОП
7
Абдулло Джебов
ЦП
18
Артем Шоларь
АП
10
Виталий Дунай
ЦФ
84
Артем Быковский
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Балтика-2
4
Лев Тимошкин
ЦЗ
30
Григорий Лобанов
ЦЗ
75
Артём Бабчук
АП
76
Данил Ваганов
ПВ
77
Муслим Набиев
ПВ
53
Кирилл Николаев
ЦФ
55
Александр Щербатюк
ЦФ
Спартак-2
86
Илья Тихомиров
ВР
5
Иван Горяинов
ЛЗ
23
Дмитрий Иванников
ЛЗ
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
36
Вадим Пастушков
ЛВ
18
Иван Иванов
ОП
87
Артем Пономарчук
АП
47
Никита Посмашный
АП
27
Максим Офицеров
ПВ
25
Егор Гуляев
ПВ
3-2-2-1-2
1
Костелей
64
Гасанбеков
23
Петровский
47
Савицкий
90
Камаев
87
Исик
92
Салихов
90
Мокаев
91
Вшивков
39
Степанов
66
Терещук
3-2-1-2-2
58
Фадеев
3
Коледин
2
Бозов
66
Петин
74
Гузиев
43
Войцеховский
7
Джебов
18
Шоларь
83
Ищенко
84
Быковский
10
Дунай
Щербатюк
77
Набиев
77
Набиев
Щербатюк
39
Степанов
53
Николаев
53
Николаев
39
Степанов
92
Салихов
55
Щербатюк
55
Щербатюк
92
Салихов
66
Петин
5
Горяинов
5
Горяинов
66
Петин
43
Войцеховский
18
Иванов
18
Иванов
43
Войцеховский
83
Ищенко
87
Пономарчук
87
Пономарчук
83
Ищенко
18
Шоларь
47
Посмашный
47
Посмашный
18
Шоларь
84
Быковский
25
Гуляев
25
Гуляев
84
Быковский
Остались в запасе
Балтика-2
Спартак-2
4
Лев Тимошкин
ЦЗ
30
Григорий Лобанов
ЦЗ
76
Данил Ваганов
ПВ
75
Артём Бабчук
АП
27
Максим Офицеров
ПВ
86
Илья Тихомиров
ВР
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
23
Дмитрий Иванников
ЛЗ
36
Вадим Пастушков
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Остались в запасе
4
Лев Тимошкин
ЦЗ
30
Григорий Лобанов
ЦЗ
76
Данил Ваганов
ПВ
75
Артём Бабчук
АП
Остались в запасе
27
Максим Офицеров
ПВ
86
Илья Тихомиров
ВР
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
23
Дмитрий Иванников
ЛЗ
36
Вадим Пастушков
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Статистика матча Балтика-2 - Спартак-2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Динамо Вг
3 : 0
01.11.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Балтика-2
2 : 1
17.10.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Балтика-2
1 : 2
04.10.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Динамо СПб
1 : 0
26.09.2026
Балтика-2
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
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