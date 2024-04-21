Артем Акимов - статистика
#91 | Защитник
|Имя
|Артем
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Акимов
|Команда
|Енисей
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 января 2002 (22 года)
|Рост
|178
|Имя
|Артем
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Акимов
|Команда
|Енисей
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 января 2002 (22 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Енисей-М
|11
|0
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.07.2024
|1' -90'
|Енисей-М (Красноярск)
|0:2
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|19.06.2024
|1' -90'
|Енисей-М (Красноярск)
|1:1
|Динамо Вг (Вологда)
|9'
|13.06.2024
|1' -90'
|Динамо-2 (Москва)
|2:0
|Енисей-М (Красноярск)
|90'
|07.06.2024
|1' -46'
|Енисей-М (Красноярск)
|2:2
|Леон Сатурн (Раменское)
|26.05.2024
|1' -89'
|Енисей-М (Красноярск)
|1:2
|Спартак-2 (Москва)
|55'
|19.05.2024
|1' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|2:1
|Енисей-М (Красноярск)
|12.05.2024
|1' -90'
|Енисей-М (Красноярск)
|2:1
|Звезда (Санкт-Петербург)
|05.05.2024
|1' -90'
|Родина-М (Москва)
|3:0
|Енисей-М (Красноярск)
|28.04.2024
|1' -90'
|Енисей-М (Красноярск)
|0:1
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|21.04.2024
|Был в запасе
|Балтика-БФУ (Калининград)
|3:0
|Енисей-М (Красноярск)
|13.04.2024
|1' -90'
|Енисей-М (Красноярск)
|0:2
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|07.04.2024
|1' -90'
|Енисей-М (Красноярск)
|1:2
|Тверь (Тверь)
|20'