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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Енисей-М - Спартак-2
Енисей-М - Спартак-2: обзор матча 26 мая 2024
Енисей-М
26.05.2024, воскресенье, 10:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
1 : 2
Завершен
Спартак-2
55'
М. Степин
49'
Ю. Коледин
86'
Н. Посмашный
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Енисей-М - Спартак-2
Замена
В. Кравцов
️️️️
А. Акимов
89'
86'
ГОЛ! 1:2!
Н. Посмашный
Пас отдал
Н. Ищенко
77'
Замена
А. Пономарчук
️️️️
Р. Войцеховский
Замена
А. Клименко
️️️️
М. Степин
72'
Желтая карточка
Д. Федоренко
71'
60'
Замена
А. Быковский
️️️️
А. Шоларь
Замена
М. Исаев
️️️️
В. Луташев
58'
Замена
Д. Польшиков
️️️️
А. Надольский
58'
ГОЛ! 1:1!
М. Степин
Пас отдал
А. Акимов
55'
54'
Желтая карточка
Ю. Петин
Желтая карточка
Н. Богатырев
51'
49'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Коледин
46'
Замена
Н. Ищенко
️️️️
Е. Гуляев
46'
Замена
А. Джебов
️️️️
И. Старков
46'
Замена
Ю. Коледин
️️️️
Д. Иванников
Желтая карточка
А. Мальфанов
37'
Красная карточка
А. Островский
28'
Желтая карточка
Д. Оганичев
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей-М
42
Даниил Ярусов
ВР
91
Артем Акимов
ЛЗ
85
Артем Мальфанов
ЛЗ
55
Никита Богатырев
ЦЗ
59
Андрей Островский
ПЗ
14
Денис Федоренко
ОП
97
Даниил Оганичев
ЦП
78
Дмитрий Ташов
ЦП
94
Артем Надольский
АП
61
Максим Степин
ЦФ
36
Владислав Луташев
ЦФ
Главный тренер
Александр Кишиневский
Спартак-2
58
Семен Фадеев
ВР
23
Дмитрий Иванников
ЛЗ
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
74
Егор Гузиев
ОП
43
Руслан Войцеховский
ОП
37
Иван Старков
ЦП
18
Артем Шоларь
АП
47
Никита Посмашный
АП
25
Егор Гуляев
ПВ
10
Виталий Дунай
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Енисей-М
89
Андрей Широков
ВР
83
Данил Амбросенок
ЦЗ
58
Альберт Покровский
ЦЗ
62
Владислав Кравцов
ПЗ
52
Максим Исаев
ЛВ
11
Данила Польшиков
ЛВ
92
Александр Губанов
ЛВ
91
Иван Новик
ЦП
60
Артем Медведков
ЦП
49
Константин Симаков
АП
32
Артем Клименко
ЦФ
Спартак-2
86
Илья Тихомиров
ВР
5
Иван Горяинов
ЛЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
36
Вадим Пастушков
ЛВ
83
Николай Ищенко
ЛВ
18
Иван Иванов
ОП
7
Абдулло Джебов
ЦП
87
Артем Пономарчук
АП
84
Артем Быковский
ЦФ
4-1-2-1-2
42
Ярусов
85
Мальфанов
91
Акимов
55
Богатырев
59
Островский
14
Федоренко
97
Оганичев
78
Ташов
94
Надольский
36
Луташев
61
Степин
3-2-1-3-1
58
Фадеев
66
Петин
41
Курошев
23
Иванников
74
Гузиев
43
Войцеховский
37
Старков
25
Гуляев
47
Посмашный
18
Шоларь
10
Дунай
61
Степин
32
Клименко
32
Клименко
61
Степин
91
Акимов
62
Кравцов
62
Кравцов
91
Акимов
36
Луташев
52
Исаев
52
Исаев
36
Луташев
94
Надольский
11
Польшиков
11
Польшиков
94
Надольский
23
Иванников
3
Коледин
3
Коледин
23
Иванников
37
Старков
7
Джебов
7
Джебов
37
Старков
43
Войцеховский
87
Пономарчук
87
Пономарчук
43
Войцеховский
25
Гуляев
83
Ищенко
83
Ищенко
25
Гуляев
18
Шоларь
84
Быковский
84
Быковский
18
Шоларь
Остались в запасе
Енисей-М
Спартак-2
83
Данил Амбросенок
ЦЗ
89
Андрей Широков
ВР
58
Альберт Покровский
ЦЗ
91
Иван Новик
ЦП
49
Константин Симаков
АП
60
Артем Медведков
ЦП
92
Александр Губанов
ЛВ
Главный тренер
Александр Кишиневский
86
Илья Тихомиров
ВР
5
Иван Горяинов
ЛЗ
18
Иван Иванов
ОП
36
Вадим Пастушков
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Остались в запасе
83
Данил Амбросенок
ЦЗ
89
Андрей Широков
ВР
58
Альберт Покровский
ЦЗ
91
Иван Новик
ЦП
49
Константин Симаков
АП
60
Артем Медведков
ЦП
92
Александр Губанов
ЛВ
Остались в запасе
86
Илья Тихомиров
ВР
5
Иван Горяинов
ЛЗ
18
Иван Иванов
ОП
36
Вадим Пастушков
ЛВ
Главный тренер
Александр Кишиневский
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Статистика матча Енисей-М - Спартак-2
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Енисей-М
2 : 1
25.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Балтика-2
2 : 1
17.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Енисей-М
2 : 1
04.10.2026
Чертаново
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Космос
3 : 0
27.09.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Енисей-М
2 : 6
20.09.2026
Динамо СПб
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
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2 : 3
11.10.2026
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