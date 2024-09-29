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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Енисей-М - Динамо-2
Енисей-М - Динамо-2: обзор матча 29 сентября 2024
Енисей-М
29.09.2024, воскресенье, 15:30
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
1 : 3
Завершен
Динамо-2
24'
В. Луташев (П)
52'
Д. Александров
75'
А. Чулков (АГ)
78'
Д. Ерофеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Енисей-М - Динамо-2
86'
Замена
Г. Князев
️️️️
А. Хубулов
Замена
К. Поршунов
️️️️
Д. Федоренко
79'
Замена
А. Акимов
️️️️
А. Чулков
79'
78'
ГОЛ! 1:3!
Д. Ерофеев
Пас отдал
Г. Тихомиров
77'
Замена
Е. Ибрагимов
️️️️
В. Летечин
75'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
А. Чулков
64'
Замена
Д. Ерофеев
️️️️
Г. Мирошниченко
64'
Замена
Д. Симонов
️️️️
В. Окишор
64'
Замена
М. Балахонов
️️️️
С. Бессмертный
Замена
М. Степин
️️️️
В. Луташев
61'
Замена
В. Кравцов
️️️️
Е. Гололобов
61'
52'
ГОЛ! 1:1!
Д. Александров
Пас отдал
В. Окишор
Замена
Д. Амбросенок
️️️️
Н. Богатырев
46'
33'
Желтая карточка
А. Хубулов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Луташев
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей-М
99
Андрей Сорокин
ВР
85
Артем Мальфанов
ЛЗ
74
Арсений Чулков
ЦЗ
55
Никита Богатырев
ЦЗ
92
Александр Губанов
ЛВ
14
Денис Федоренко
ОП
78
Дмитрий Ташов
ЦП
51
Егор Егоров
ЦП
60
Артем Медведков
ЦП
18
Александр Надольский
АП
36
Владислав Луташев
ЦФ
Главный тренер
Александр Кишиневский
Динамо-2
1
Курбан Расулов
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
86
Ричард Головачев
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
98
Степан Ласкин
ЛВ
30
Дмитрий Александров
ОП
11
Глеб Мирошниченко
АП
88
Виктор Окишор
АП
37
Виталий Летечин
ПВ
11
Денис Боков
ЦФ
28
Александр Хубулов
ЦФ
Главный тренер
Павел Алпатов
Енисей-М
99
Родион Константинов
ВР
89
Андрей Широков
ВР
71
Максим Тарасов
ВР
91
Артем Акимов
ЛЗ
54
Евгений Гололобов
ЛЗ
83
Данил Амбросенок
ЦЗ
62
Владислав Кравцов
ПЗ
91
Иван Новик
ЦП
74
Никодим Ибрагимов
ЦФ
71
Кирилл Поршунов
ЦФ
61
Максим Степин
ЦФ
Динамо-2
51
Егор Плотников
ВР
54
Данил Кузнецов
ВР
15
Максим Балахонов
ЛЗ
68
Георгий Тихомиров
ЦЗ
6
Евгений Ибрагимов
ОП
75
Максим Майоров
ОП
46
Дмитрий Ерофеев
ЦП
30
Денис Симонов
АП
71
Артем Змеев
АП
96
Егор Акимов
ПВ
33
Глеб Князев
ПВ
3-1-3-2-1
99
Сорокин
85
Мальфанов
55
Богатырев
74
Чулков
14
Федоренко
78
Ташов
51
Егоров
60
Медведков
92
Губанов
18
Надольский
36
Луташев
3-1-3-3
1
Расулов
80
Бессмертный
86
Головачев
56
Зайдензаль
30
Александров
37
Летечин
88
Окишор
98
Ласкин
28
Хубулов
11
Боков
11
Мирошниченко
55
Богатырев
83
Амбросенок
83
Амбросенок
55
Богатырев
74
Чулков
91
Акимов
91
Акимов
74
Чулков
Гололобов
62
Кравцов
62
Кравцов
Гололобов
54
Гололобов
54
Гололобов
14
Федоренко
71
Поршунов
71
Поршунов
14
Федоренко
36
Луташев
61
Степин
61
Степин
36
Луташев
80
Бессмертный
15
Балахонов
15
Балахонов
80
Бессмертный
37
Летечин
6
Ибрагимов
6
Ибрагимов
37
Летечин
11
Мирошниченко
46
Ерофеев
46
Ерофеев
11
Мирошниченко
88
Окишор
30
Симонов
30
Симонов
88
Окишор
28
Хубулов
33
Князев
33
Князев
28
Хубулов
Остались в запасе
Енисей-М
Динамо-2
74
Никодим Ибрагимов
ЦФ
99
Родион Константинов
ВР
89
Андрей Широков
ВР
71
Максим Тарасов
ВР
91
Иван Новик
ЦП
Главный тренер
Александр Кишиневский
96
Егор Акимов
ПВ
51
Егор Плотников
ВР
54
Данил Кузнецов
ВР
68
Георгий Тихомиров
ЦЗ
75
Максим Майоров
ОП
71
Артем Змеев
АП
Главный тренер
Павел Алпатов
Остались в запасе
74
Никодим Ибрагимов
ЦФ
99
Родион Константинов
ВР
89
Андрей Широков
ВР
71
Максим Тарасов
ВР
91
Иван Новик
ЦП
Остались в запасе
96
Егор Акимов
ПВ
51
Егор Плотников
ВР
54
Данил Кузнецов
ВР
68
Георгий Тихомиров
ЦЗ
75
Максим Майоров
ОП
71
Артем Змеев
АП
Главный тренер
Александр Кишиневский
Главный тренер
Павел Алпатов
Статистика матча Енисей-М - Динамо-2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Енисей-М
2 : 1
25.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Балтика-2
2 : 1
17.10.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Енисей-М
2 : 1
04.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Космос
3 : 0
27.09.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Енисей-М
2 : 6
20.09.2026
Динамо СПб
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо-2
2 : 2
17.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Динамо-2
2 : 3
14.10.2026
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4 : 0
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