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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Енисей-М - Родина-М
Енисей-М - Родина-М: обзор матча 18 августа 2024
Енисей-М
18.08.2024, воскресенье, 15:30
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 19 тур
1 : 6
Завершен
Родина-М
85'
К. Поршунов
36'
П. Баранов
40'
А. Хорин
57'
А. Гарибян
60'
А. Хорин
73'
М. Белковский
86'
А. Кокарев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей-М - Родина-М
88'
Желтая карточка
Р. Берзегов
Желтая карточка
Д. Ташов
88'
86'
ГОЛ! 1:6!
А. Кокарев
Пас отдал
Р. Копылов
ГОЛ! 1:5!
К. Поршунов
85'
Желтая карточка
М. Исаев
84'
82'
Желтая карточка
М. Белковский
80'
Замена
А. Гончаров
️️️️
А. Хорин
Замена
Е. Егоров
️️️️
А. Надольский
79'
Желтая карточка
В. Кравцов
76'
73'
ГОЛ! 0:5!
М. Белковский
Пас отдал
Р. Берзегов
Замена
А. Медведков
️️️️
А. Покровский
72'
65'
Замена
Д. Борисов
️️️️
Р. Кукушбаев
65'
Замена
М. Белковский
️️️️
А. Гарибян
Замена
К. Поршунов
️️️️
Н. Ибрагимов
63'
60'
ГОЛ! 0:4!
А. Хорин
Пас отдал
А. Гарибян
59'
Замена
А. Кокарев
️️️️
М. Кожин
59'
Замена
Р. Берзегов
️️️️
А. Бирюков
57'
ГОЛ! 0:3!
А. Гарибян
Пас отдал
Р. Копылов
Замена
В. Кравцов
️️️️
А. Губанов
46'
Замена
Д. Федоренко
️️️️
Ю. Чернавин
46'
40'
ГОЛ! 0:2!
А. Хорин
Пас отдал
Р. Копылов
36'
ГОЛ! 0:1!
П. Баранов
Пас отдал
А. Бирюков
31'
Желтая карточка
А. Бирюков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей-М
89
Андрей Широков
ВР
85
Артем Мальфанов
ЛЗ
83
Данил Амбросенок
ЦЗ
58
Альберт Покровский
ЦЗ
59
Андрей Островский
ПЗ
52
Максим Исаев
ЛВ
92
Александр Губанов
ЛВ
73
Юрий Чернавин
ОП
78
Дмитрий Ташов
ЦП
18
Александр Надольский
АП
74
Никодим Ибрагимов
ЦФ
Главный тренер
Александр Кишиневский
Родина-М
35
Роман Тарасов
ВР
7
Михаил Харлан
ЦЗ
44
Павел Баранов
ЦЗ
18
Тимур Тюкаев
ЦЗ
28
Руслан Кукушбаев
ЛВ
71
Матвей Кожин
ЛВ
80
Арсений Хорин
ОП
71
Никита Постников
ОП
57
Роман Копылов
АП
25
Артем Бирюков
АП
77
Артур Гарибян
ЦФ
Главный тренер
Александр Павленко
Енисей-М
99
Андрей Сорокин
ВР
99
Родион Константинов
ВР
91
Артем Акимов
ЛЗ
74
Арсений Чулков
ЦЗ
62
Владислав Кравцов
ПЗ
14
Денис Федоренко
ОП
60
Артем Медведков
ЦП
51
Егор Егоров
ЦП
32
Артем Клименко
ЦФ
71
Кирилл Поршунов
ЦФ
Родина-М
16
Данил Росляков
ВР
71
Егор Баранов
ЛЗ
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
66
Артем Кокарев
ЛВ
92
Александр Гончаров
ЦП
62
Рустам Берзегов
ЦП
32
Константин Матвеев
ПВ
18
Даниил Борисов
ПВ
11
Максим Белковский
ЦФ
4-1-1-3-1
89
Широков
85
Мальфанов
83
Амбросенок
58
Покровский
59
Островский
73
Чернавин
78
Ташов
92
Губанов
18
Надольский
52
Исаев
74
Ибрагимов
3-2-3-2
35
Тарасов
7
Харлан
44
Баранов
18
Тюкаев
80
Хорин
71
Постников
28
Кукушбаев
25
Бирюков
71
Кожин
77
Гарибян
57
Копылов
74
Ибрагимов
71
Поршунов
71
Поршунов
74
Ибрагимов
58
Покровский
60
Медведков
60
Медведков
58
Покровский
18
Надольский
51
Егоров
51
Егоров
18
Надольский
73
Чернавин
14
Федоренко
14
Федоренко
73
Чернавин
92
Губанов
62
Кравцов
62
Кравцов
92
Губанов
80
Хорин
92
Гончаров
92
Гончаров
80
Хорин
25
Бирюков
62
Берзегов
62
Берзегов
25
Бирюков
28
Кукушбаев
18
Борисов
18
Борисов
28
Кукушбаев
71
Кожин
66
Кокарев
66
Кокарев
71
Кожин
77
Гарибян
11
Белковский
11
Белковский
77
Гарибян
Остались в запасе
Енисей-М
Родина-М
32
Артем Клименко
ЦФ
91
Артем Акимов
ЛЗ
74
Арсений Чулков
ЦЗ
99
Андрей Сорокин
ВР
99
Родион Константинов
ВР
Главный тренер
Александр Кишиневский
16
Данил Росляков
ВР
71
Егор Баранов
ЛЗ
32
Константин Матвеев
ПВ
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
Главный тренер
Александр Павленко
Остались в запасе
32
Артем Клименко
ЦФ
91
Артем Акимов
ЛЗ
74
Арсений Чулков
ЦЗ
99
Андрей Сорокин
ВР
99
Родион Константинов
ВР
Остались в запасе
16
Данил Росляков
ВР
71
Егор Баранов
ЛЗ
32
Константин Матвеев
ПВ
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
Главный тренер
Александр Кишиневский
Главный тренер
Александр Павленко
Статистика матча Енисей-М - Родина-М
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Енисей-М
2 : 1
25.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Балтика-2
2 : 1
17.10.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Енисей-М
2 : 1
04.10.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Космос
3 : 0
27.09.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Енисей-М
2 : 6
20.09.2026
Динамо СПб
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Орел
0 : 0
31.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Зенит
0 : 1
10.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Родина-М
1 : 0
03.10.2026
Арсенал-2
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