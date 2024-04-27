Артем Мешалкин - статистика
#31 | Вратарь
|Имя
|Артем
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Мешалкин
|Команда
|Динамо СПб
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|6 октября 2004 (19 лет)
|Рост
|192
|Имя
|Артем
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Мешалкин
|Команда
|Динамо СПб
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|6 октября 2004 (19 лет)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо СПб
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.07.2024
|1' -90'
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|0:1
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|01.07.2024
|1' -90'
|Енисей-М (Красноярск)
|0:2
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|25.06.2024
|1' -90'
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|2:1
|Торпедо Вл (Владимир)
|19.06.2024
|1' -90'
|Тверь (Тверь)
|3:1
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|13.06.2024
|1' -90'
|Чертаново (Москва)
|1:3
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|90'
|08.06.2024
|1' -90'
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|3:1
|Динамо Вг (Вологда)
|01.06.2024
|Был в запасе
|Динамо-2 (Москва)
|5:2
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|11.05.2024
|Был в запасе
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|0:2
|Спартак-2 (Москва)
|05.05.2024
|Был в запасе
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:0
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|27.04.2024
|Был в запасе
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|2:0
|Звезда (Санкт-Петербург)
|21.04.2024
|Был в запасе
|Родина-М (Москва)
|2:0
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|13.04.2024
|Был в запасе
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|4:1
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|07.04.2024
|Был в запасе
|Балтика-БФУ (Калининград)
|3:1
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)