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Войводина - Вадуц
Войводина - Вадуц: обзор матча 21 июля 2011
Войводина
21.07.2011, четверг, 19:00
Лига Европы
1 : 3
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Вадуц
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Статистика матча Войводина - Вадуц
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Матчи команд
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- : -
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Войводина
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11.10.2026
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20.09.2026
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