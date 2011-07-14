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Лига Европы 2026/2027
Вадуц - Войводина
Вадуц - Войводина: обзор матча 14 июля 2011
Вадуц
14.07.2011, четверг, 22:00
Лига Европы
0 : 2
Ответный матч – 3 : 1
Завершен
Войводина
Матч
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Личные встречи
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Статистика матча Вадуц - Войводина
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Матчи команд
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
- : -
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
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0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
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Вадуц
1 : 2
20.09.2026
Тун
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- : -
21.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 15 тур
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0 : 1
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ОФК
0 : 2
01.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 13 тур
Младост
1 : 1
24.10.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 12 тур
Войводина
2 : 0
17.10.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 11 тур
Раднички
1 : 4
11.10.2026
Войводина
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