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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Тараз - Волга
Тараз - Волга: обзор матча 30 января 2013
Тараз
30.01.2013, среда, 19:30
Товарищеские матчи
0 : 1
Завершен
Волга
35'
Нивалдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Тараз - Волга
83'
Замена
Д. Кудряшов
️️️️
А. Каряка
83'
Замена
Д. Айдов
️️️️
А. Харитонов
Желтая карточка
Э. Одита Обиора
77'
Замена
Т. Эссомба
️️️️
Э. Сергиенко
63'
59'
Желтая карточка
Н. Зайцев
Замена
Б. Шерхан
️️️️
К. Заречный
46'
Замена
М. Муминов
️️️️
М. Лечич
46'
Замена
Э. Мехмедович
️️️️
Е. Ахметов
46'
Замена
Б. Айтбаев
️️️️
М. Ранджелович
46'
Замена
Д. Евстигнеев
️️️️
А. Шабаев
46'
Замена
Н. Нестеренко
️️️️
М. Амирханов
46'
46'
Замена
Н. Зайцев
️️️️
Нивалдо
46'
Замена
Р. Аджинджал
️️️️
Р. Кастелен
46'
Замена
Г. Григалава
️️️️
В. Хатаженков
35'
ГОЛ! 0:1!
Нивалдо
23'
Желтая карточка
А. Салугин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тараз
40
Артем Кирбятьев
ВР
27
Андрей Шабаев
ЦЗ
5
Марко Ранджелович
ЦЗ
2
Елдос Ахметов
ЦЗ
20
Максат Амирханов
ПЗ
22
Эдуард Сергиенко
ЦП
32
Константин Заречный
ЦП
15
Абдулайе Диакате
ЦП
7
Мануэль Курту
ЦП
26
Эммануэль Одита Обиора
ЦФ
19
Мирослав Лечич
ЦФ
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
63
Александр Белозеров
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
23
Михайта Плешан
ОП
10
Ромео Кастелен
ЦП
5
Андрей Каряка
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
77
Александр Салугин
ЦФ
6
Нивалдо
ЦФ
Тараз
80
Мадияр Муминов
ЦЗ
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
77
Дмитрий Евстигнеев
ЦЗ
4
Эрсин Мехмедович
ЦЗ
11
Бауыржан Шерхан
ЦП
26
Николай Нестеренко
ЦП
50
Тити Эссомба
ЦФ
Волга
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
4-4-2
40
Кирбятьев
27
Шабаев
5
Ранджелович
2
Ахметов
20
Амирханов
22
Сергиенко
15
Диакате
7
Курту
32
Заречный
19
Лечич
26
Одита Обиора
3-1-4-2
25
Нигматуллин
7
Хатаженков
55
Тараканов
63
Белозеров
23
Плешан
0
Дворнекович
10
Кастелен
5
Каряка
83
Харитонов
6
Нивалдо
77
Салугин
22
Сергиенко
50
Эссомба
50
Эссомба
22
Сергиенко
32
Заречный
11
Шерхан
11
Шерхан
32
Заречный
19
Лечич
80
Муминов
80
Муминов
19
Лечич
5
Ранджелович
6
Айтбаев
6
Айтбаев
5
Ранджелович
20
Амирханов
26
Нестеренко
26
Нестеренко
20
Амирханов
27
Шабаев
77
Евстигнеев
77
Евстигнеев
27
Шабаев
2
Ахметов
4
Мехмедович
4
Мехмедович
2
Ахметов
83
Харитонов
4
Айдов
4
Айдов
83
Харитонов
6
Нивалдо
3
Зайцев
3
Зайцев
6
Нивалдо
7
Хатаженков
88
Григалава
88
Григалава
7
Хатаженков
5
Каряка
13
Кудряшов
13
Кудряшов
5
Каряка
10
Кастелен
20
Аджинджал
20
Аджинджал
10
Кастелен
Остались в запасе
Тараз
Волга
Остались в запасе
Остались в запасе
Статистика матча Тараз - Волга
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тараз
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Батыр
2 : 3
22.10.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Тараз
5 : 0
16.10.2026
Каспий-М
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Тараз
1 : 1
09.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Тараз
3 : 3
11.09.2026
Хан-Тенгри
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
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