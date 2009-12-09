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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Штутгарт - Униря
Штутгарт - Униря: обзор матча 09 декабря 2009
Штутгарт
09.12.2009, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа G, 6 тур
3 : 1
Завершен
Униря
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Униря
Замена
Д. Тодоран
️️️️
Ю. Апостол
Замена
Какау
️️️️
Ч. Марика
Желтая карточка
П. Брандан
Желтая карточка
Ю. Апостол
Замена
Р. Русеску
️️️️
Т. Бэлан
Замена
З. Кузманович
️️️️
С. Хедира
Замена
С. Руди
️️️️
А. Глеб
Замена
Д. Варга
️️️️
М. Онофраш
Желтая карточка
М. Билашко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
13
Йенс Леманн
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
15
Маттье Дельпьер
(К)
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
11
Александр Глеб
ЛП
28
Кристиан Треш
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гросс
Униря
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
5
Пабло Брандан
ЛЗ
33
Бруну Фернандеш
ЦЗ
4
Эрсин Мехмедович
ЦЗ
23
Валериу Бордяну
ПЗ
30
Тибериу Бэлан
ЛП
32
Юлиан Апостол
ЦП
10
Разван Пэдурецу
ЦП
11
Мариус Онофраш
АП
22
Антониу Семеду
ПП
7
Мариус Билашко
(К)
ЦФ
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
23
Людовик Маньин
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
18
Какау
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Униря
74
Даниэл Тудор
ВР
11
Сорин Фрунзе
ЛП
5
Дину Тодоран
ЦП
16
Эпаминонда Нику
ЦП
34
Сорин Параскив
ЦП
40
Дачиан Варга
ПП
24
Раул Русеску
ЦФ
4-4-2
13
Леманн
15
Бока
35
Таски
15
Дельпьер
22
Челоцци
11
Глеб
28
Треш
28
Хедира
10
Гебхарт
19
Марика
88
Погребняк
4-4-1-1
1
Арлаускис
23
Бордяну
33
Фернандеш
4
Мехмедович
5
Брандан
22
Семеду
32
Апостол
10
Пэдурецу
30
Бэлан
11
Онофраш
7
Билашко
11
Глеб
13
Руди
13
Руди
11
Глеб
28
Хедира
8
Кузманович
8
Кузманович
28
Хедира
19
Марика
18
Какау
18
Какау
19
Марика
32
Апостол
5
Тодоран
5
Тодоран
32
Апостол
11
Онофраш
40
Варга
40
Варга
11
Онофраш
30
Бэлан
24
Русеску
24
Русеску
30
Бэлан
Остались в запасе
Штутгарт
Униря
26
Свен Ульрайх
ВР
23
Людовик Маньин
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гросс
74
Даниэл Тудор
ВР
11
Сорин Фрунзе
ЛП
16
Эпаминонда Нику
ЦП
34
Сорин Параскив
ЦП
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
23
Людовик Маньин
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Остались в запасе
74
Даниэл Тудор
ВР
11
Сорин Фрунзе
ЛП
16
Эпаминонда Нику
ЦП
34
Сорин Параскив
ЦП
Главный тренер
Кристиан Гросс
Статистика матча Штутгарт - Униря
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Униря
Лига Европы
Униря
1 : 1
26.08.2010
Хайдук
Лига Европы
Хайдук
4 : 1
19.08.2010
Униря
Лига Чемпионов
Зенит
1 : 0
04.08.2010
Униря
Лига Чемпионов
Униря
0 : 0
27.07.2010
Зенит
Лига Европы, 1/16 финала
Униря
1 : 3
25.02.2010
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Помощники судьи:
Габор Эреш
Тибор Вамош (оба - Венгрия)
Резервный судья:
Томаш Богнар (Венгрия)
Делегат:
Андреас Аккелидес (Кипр)
Инспектор:
Корнелиус Баккер (Голландия)
Стадион:
МХПАрена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:30 (прямая)
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