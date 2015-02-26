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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спортинг - Вольфсбург
Спортинг - Вольфсбург: обзор матча 26 февраля 2015
Спортинг
26.02.2015, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 0
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Вольфсбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Вольфсбург
90'
+1
Замена
М. Арнольд
️️️️
К. Де Брюйне
85'
Желтая карточка
Д. Калиджиури
81'
Желтая карточка
Налдо
Замена
Ф. Монтеро
️️️️
Д. Танака
77'
Замена
К. Манэ
️️️️
А. Каррильо
77'
76'
Замена
М. Шефер
️️️️
Виейринья
Замена
И. Слимани
️️️️
А. Силва
64'
61'
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
А. Шюррле
Желтая карточка
П. Оливейра
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
21
Дзюня Танака
ЛП
17
Нани
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
Главный тренер
Марку Силва
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
14
Луис Густаво
ОП
20
Андре Шюррле
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Спортинг
1
Марсело Бук
ВР
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
16
Ориоль Росель
ЦП
28
Андре Мартинш
ЦП
20
Карлос Манэ
ПВ
12
Фреди Монтеро
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
4-1-3-2
1
Патрисиу
15
Оливейра
33
Сильва
2
Фигейреду
21
Соареш
10
Карвалью
21
Танака
15
Силва
23
Мариу
17
Нани
19
Каррильо
4-2-2-1-1
16
Бенальо
20
Виейринья
27
Налдо
31
Кнохе
13
Родригес
23
Гилявоги
14
Густаво
20
Шюррле
28
Треш
11
Де Брюйне
12
Дост
19
Каррильо
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
19
Каррильо
21
Танака
12
Монтеро
12
Монтеро
21
Танака
15
Силва
19
Слимани
19
Слимани
15
Силва
20
Шюррле
20
Калиджиури
20
Калиджиури
20
Шюррле
20
Виейринья
4
Шефер
4
Шефер
20
Виейринья
11
Де Брюйне
27
Арнольд
27
Арнольд
11
Де Брюйне
Остались в запасе
Спортинг
Вольфсбург
16
Ориоль Росель
ЦП
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
1
Марсело Бук
ВР
28
Андре Мартинш
ЦП
Главный тренер
Марку Силва
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
16
Ориоль Росель
ЦП
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
1
Марсело Бук
ВР
28
Андре Мартинш
ЦП
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Спортинг - Вольфсбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
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Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
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25.10.2026
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21.11.2026
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Фрайбург
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Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Жозе Алваладе
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