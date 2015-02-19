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Лига Европы 2026/2027
Вольфсбург - Спортинг
Вольфсбург - Спортинг: обзор матча 19 февраля 2015
Вольфсбург
19.02.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 0
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Спортинг
46'
Б. Дост
63'
Б. Дост
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Спортинг
Замена
М. Шефер
️️️️
Виейринья
89'
80'
Замена
Д. Танака
️️️️
О. Росель
80'
Замена
А. Мартинш
️️️️
Ф. Монтеро
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
А. Шюррле
79'
70'
Замена
К. Манэ
️️️️
А. Каррильо
ГОЛ! 2:0!
Б. Дост
Пас отдал
К. Де Брюйне
63'
Желтая карточка
М. Арнольд
51'
48'
Желтая карточка
А. Каррильо
ГОЛ! 1:0!
Б. Дост
Пас отдал
Налдо
46'
Замена
М. Арнольд
️️️️
А. Хант
41'
13'
Желтая карточка
О. Росель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Аарон Хант
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
4
Джефферсон
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
17
Нани
ЛВ
16
Ориоль Росель
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
12
Фреди Монтеро
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Спортинг
1
Марсело Бук
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
21
Дзюня Танака
ЛП
17
Диего Капель
ЛП
28
Андре Мартинш
ЦП
20
Карлос Манэ
ПВ
3-2-3-1-1
16
Бенальо
20
Виейринья
27
Налдо
31
Кнохе
13
Родригес
2
Юнг
14
Хант
20
Шюррле
28
Треш
11
Де Брюйне
12
Дост
4-3-2-1
1
Патрисиу
21
Соареш
2
Фигейреду
15
Оливейра
4
Джефферсон
16
Росель
15
Силва
23
Мариу
19
Каррильо
17
Нани
12
Монтеро
20
Шюррле
20
Калиджиури
20
Калиджиури
20
Шюррле
20
Виейринья
4
Шефер
4
Шефер
20
Виейринья
14
Хант
27
Арнольд
27
Арнольд
14
Хант
19
Каррильо
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
19
Каррильо
16
Росель
21
Танака
21
Танака
16
Росель
12
Монтеро
28
Мартинш
28
Мартинш
12
Монтеро
Остались в запасе
Вольфсбург
Спортинг
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
1
Марсело Бук
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Остались в запасе
1
Марсело Бук
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Вольфсбург - Спортинг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
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Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Главный судья:
Алон Йефет
(Нетанья)
Стадион:
Фольксваген
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