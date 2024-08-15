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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Шленск - Санкт-Галлен
Шленск - Санкт-Галлен: обзор матча 15 августа 2024
Шленск
15.08.2024, четверг, 21:30
Лига конференций, 3 раунд
3 : 2
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Санкт-Галлен
41'
P. Schwarz
43'
P. Samiec-Talar
45+3'
А. Петков
21'
Б. Тома
90+18'
В. Геббельс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шленск - Санкт-Галлен
90'
+24
Замена
М. Сиссе
️️️️
Ч. Аколо
90'
+24
Замена
C. Konietzke
️️️️
К. Витциг
Вторая желтая
А. Ортис
90'
+22
Замена
Т. Герчио
️️️️
Y. Matsenko
90'
+19
90'
+19
Замена
Й. Милошевич
️️️️
В. Геббельс
Замена
А. Ортис
️️️️
P. Schwarz
90'
+19
Замена
J. Jezierski
️️️️
С. Муселик
90'
+19
90'
+18
ГОЛ с пенальти! 3:2!
В. Геббельс
Желтая карточка
А. Ортис
90'
+17
Вторая желтая
М. Науэль
90'
+12
Желтая карточка
R. Leszczyński
90'
+12
Замена
A. Paluszek
️️️️
М. Кебула
81'
Желтая карточка
М. Науэль
77'
Вторая желтая
А. Петков
77'
Замена
Б. Индже
️️️️
P. Samiec-Talar
67'
61'
Замена
А. Шмидт
️️️️
Й. Станич
61'
Замена
М. Стеванович
️️️️
Л. Гертлер
54'
Желтая карточка
Й. Станич
ГОЛ! 3:1!
А. Петков
Пас отдал
P. Schwarz
45'
+3
Желтая карточка
А. Петков
45'
+1
Желтая карточка
Y. Matsenko
45'
+1
45'
+1
Желтая карточка
Л. Гертлер
ГОЛ! 2:1!
P. Samiec-Talar
Пас отдал
М. Науэль
43'
ГОЛ! 1:1!
P. Schwarz
Пас отдал
М. Жуковски
41'
31'
Желтая карточка
Ж. Квинтийя
21'
ГОЛ! 0:1!
Б. Тома
Пас отдал
Ч. Аколо
Желтая карточка
М. Жуковски
6'
2'
Желтая карточка
Ч. Окороджи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шленск
12
Rafał Leszczyński
ВР
87
Симеон Петров
ЦЗ
5
Алекс Петков
(К)
ЦЗ
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
77
Марцин Кебула
ЦП
7
Piotr Samiec-Talar
ЦП
77
Матиас Науэль
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
17
Petr Schwarz
ЦФ
70
Себастьян Муселик
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
4
Йосо Станич
ЦЗ
5
Стефан Амбросиус
ЦЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
16
Лукас Гертлер
(К)
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
7
Кристиан Витциг
АП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
36
Чима Окороджи
ЦФ
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Шленск
31
Hubert Sliczniak
ВР
99
Tomasz Loska
ВР
78
Томмазо Герчио
ЦЗ
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
3
Serafin Szota
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
16
Арнау Ортис
ЦП
21
Jakub Jezierski
ЦП
20
Филип Рейчик
ЦП
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
27
Бурак Индже
ЦП
9
Junior Eyamba
ЦФ
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
35
Bela Dumrath
ВР
28
Конрад Фабер
ПЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
30
Виктор Руис
ЛП
14
Yannick Noah
ЦП
26
Corsin Konietzke
ЦП
64
Михайло Стеванович
ЦП
27
Кевин Шобот
ПВ
22
Айзек Шмидт
ПВ
17
Йован Милошевич
ЦФ
11
Мустафа Сиссе
ЦФ
4-2-4
12
87
Петров
5
Петков
33
22
Жуковски
77
Кебула
7
77
Науэль
70
Муселик
17
3
2-3-2-3
1
Зиги
4
Станич
5
Амбросиус
16
Гертлер
88
Квинтийя
24
Тома
7
Витциг
69
Геббельс
15
Диаби
36
Окороджи
77
Аколо
33
78
Герчио
78
Герчио
33
77
Кебула
3
3
77
Кебула
17
16
Ортис
16
Ортис
17
70
Муселик
21
21
70
Муселик
7
27
Индже
27
Индже
7
7
Витциг
26
26
7
Витциг
16
Гертлер
64
Стеванович
64
Стеванович
16
Гертлер
4
Станич
22
Шмидт
22
Шмидт
4
Станич
69
Геббельс
17
Милошевич
17
Милошевич
69
Геббельс
77
Аколо
11
Сиссе
11
Сиссе
77
Аколо
Остались в запасе
Шленск
Санкт-Галлен
31
Hubert Sliczniak
ВР
99
Tomasz Loska
ВР
3
Serafin Szota
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
20
Филип Рейчик
ЦП
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
9
Junior Eyamba
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
25
Лукаш Ватковяк
ВР
35
Bela Dumrath
ВР
28
Конрад Фабер
ПЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
30
Виктор Руис
ЛП
14
Yannick Noah
ЦП
27
Кевин Шобот
ПВ
Главный тренер
Энрико Маасен
Остались в запасе
31
Hubert Sliczniak
ВР
99
Tomasz Loska
ВР
3
Serafin Szota
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
20
Филип Рейчик
ЦП
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
9
Junior Eyamba
ЦФ
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
35
Bela Dumrath
ВР
28
Конрад Фабер
ПЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
30
Виктор Руис
ЛП
14
Yannick Noah
ЦП
27
Кевин Шобот
ПВ
Главный тренер
Яцек Магера
Главный тренер
Энрико Маасен
Статистика матча Шленск - Санкт-Галлен
6
3
4
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
3
0
Желтые карточки
6
4
Угловые удары
2
7
Нарушения
13
15
Офсайды
2
0
Количество передач
252
507
Сейвы
2
0
Точность передач %
67
83
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Шленск
Польша. Экстракласа, 17 тур
Висла Плоцк
- : -
07.12.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
0 : 3
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Шленск
2 : 0
25.10.2026
Вечиста
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Главный судья:
Duje Strukan, Croatia
Стадион:
Вроцлав
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