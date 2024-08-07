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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Санкт-Галлен - Шленск
Санкт-Галлен - Шленск: обзор матча 07 августа 2024
Санкт-Галлен
07.08.2024, среда, 21:30
Лига конференций, 3 раунд
2 : 0
Ответный матч – 2 : 3
Завершен
Шленск
5'
Ч. Аколо
41'
В. Геббельс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Галлен - Шленск
78'
Замена
J. Jezierski
️️️️
М. Кебула
Замена
М. Сиссе
️️️️
Ч. Аколо
74'
Замена
Ф. Мамбимби
️️️️
В. Геббельс
74'
Замена
Ж. Квинтийя
️️️️
Л. Гертлер
64'
64'
Замена
Б. Индже
️️️️
P. Samiec-Talar
Замена
К. Шобот
️️️️
К. Витциг
64'
46'
Замена
Т. Герчио
️️️️
S. Szota
ГОЛ! 2:0!
В. Геббельс
Пас отдал
Ч. Аколо
41'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Аколо
Пас отдал
Б. Тома
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
5
Стефан Амбросиус
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
64
Михайло Стеванович
ЦП
16
Лукас Гертлер
(К)
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
7
Кристиан Витциг
АП
22
Айзек Шмидт
ПВ
36
Чима Окороджи
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Шленск
12
Rafał Leszczyński
ВР
87
Симеон Петров
ЦЗ
5
Алекс Петков
(К)
ЦЗ
3
Serafin Szota
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
7
Piotr Samiec-Talar
ЦП
77
Марцин Кебула
ЦП
3
Peter Pokorný
ЦФ
17
Petr Schwarz
ЦФ
70
Себастьян Муселик
ЦФ
77
Матиас Науэль
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
4
Йосо Станич
ЦЗ
28
Конрад Фабер
ПЗ
30
Виктор Руис
ЛП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
26
Corsin Konietzke
ЦП
14
Yannick Noah
ЦП
27
Кевин Шобот
ПВ
17
Йован Милошевич
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
11
Мустафа Сиссе
ЦФ
Шленск
99
Tomasz Loska
ВР
31
Hubert Sliczniak
ВР
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
78
Томмазо Герчио
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
27
Бурак Индже
ЦП
21
Jakub Jezierski
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
2-3-3-2
1
Зиги
5
Амбросиус
5
Вальчи
64
Стеванович
16
Гертлер
24
Тома
69
Геббельс
7
Витциг
22
Шмидт
77
Аколо
36
Окороджи
4-2-4
12
22
Жуковски
5
Петков
3
87
Петров
7
77
Кебула
77
Науэль
70
Муселик
17
3
16
Гертлер
88
Квинтийя
88
Квинтийя
16
Гертлер
7
Витциг
27
Шобот
27
Шобот
7
Витциг
69
Геббельс
10
Мамбимби
10
Мамбимби
69
Геббельс
77
Аколо
11
Сиссе
11
Сиссе
77
Аколо
3
78
Герчио
78
Герчио
3
7
27
Индже
27
Индже
7
77
Кебула
21
21
77
Кебула
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Шленск
25
Лукаш Ватковяк
ВР
4
Йосо Станич
ЦЗ
28
Конрад Фабер
ПЗ
30
Виктор Руис
ЛП
26
Corsin Konietzke
ЦП
14
Yannick Noah
ЦП
17
Йован Милошевич
ЦФ
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
99
Tomasz Loska
ВР
31
Hubert Sliczniak
ВР
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
Главный тренер
Яцек Магера
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
4
Йосо Станич
ЦЗ
28
Конрад Фабер
ПЗ
30
Виктор Руис
ЛП
26
Corsin Konietzke
ЦП
14
Yannick Noah
ЦП
17
Йован Милошевич
ЦФ
15
Абдулайе Диаби
ЦФ
Остались в запасе
99
Tomasz Loska
ВР
31
Hubert Sliczniak
ВР
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
Главный тренер
Энрико Маасен
Главный тренер
Яцек Магера
Статистика матча Санкт-Галлен - Шленск
Всего ударов по воротам
13
23
Удары в створ
6
8
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
7
Нарушения
11
5
Офсайды
1
2
Количество передач
562
451
Сейвы
6
4
Точность передач %
86
79
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
0
8
Удары из пределов штрафной
11
16
Удары из-за пределов штрафной
2
7
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
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Шленск
Польша. Экстракласа, 17 тур
Висла Плоцк
- : -
07.12.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
0 : 3
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Шленск
2 : 0
25.10.2026
Вечиста
Информация о матче
Главный судья:
Jan Petrik, Czech Republic
Стадион:
Зиттерштадион
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