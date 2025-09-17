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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Шанхай Порт - Виссел Кобе
Шанхай Порт - Виссел Кобе: обзор матча 17 сентября 2025
Шанхай Порт
17.09.2025, среда, 15:15
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восток, 1 тур
0 : 3
Завершен
Виссел Кобе
19'
E.
40'
T. Miyashiro
44'
Ю. Осако
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шанхай Порт - Виссел Кобе
Завершен
Желтая карточка
Чжан Линьпен
89'
82'
Замена
Ren Komatsu
️️️️➡️️
Taisei Miyashiro
Замена
Abraham Halik
️️️️➡️️
Оскар Мелендо
81'
72'
Замена
Jean Patric
️️️️➡️️
Haruya Ide
71'
Замена
Koya Yuruki
️️️️➡️️
Юя Осако
Замена
Чжан Линьпен
️️️️➡️️
Таяс Браунинг
71'
65'
Замена
Йосинори Муто
️️️️➡️️
Erik
65'
Замена
Yuya Kuwasaki
️️️️➡️️
Yuki Honda
Замена
Christian Alexander Jojo
️️️️➡️️
Tian Ming
60'
Замена
Shuai Li
️️️️➡️️
Huan Fu
60'
Замена
Габриэлзиньо
️️️️➡️️
Shenglong Li
60'
44'
ГОЛ! 0:3!
Юя Осако
Пас отдал
Gotoku Sakai
40'
ГОЛ! 0:2!
Taisei Miyashiro
Пас отдал
Erik
19'
ГОЛ! 0:1!
Erik
Пас отдал
Юя Осако
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шанхай Порт
12
Wei Chen
ВР
40
Umidjan Yusup
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
(К)
ЦЗ
23
Tian Ming
ЦЗ
23
Huan Fu
ЦЗ
5
Матеус Хусса
ОП
10
Матеус Витал
АП
21
Оскар Мелендо
ПВ
14
Shenglong Li
ЦФ
9
Gustavo
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Виссел Кобе
1
Даия Маекава
ВР
24
Gotoku Sakai
ЦЗ
4
Tetsushi Yamakawa
(К)
ЦЗ
15
Yuki Honda
ЦЗ
3
Тулер
ЦЗ
7
Йосуке Идегучи
ЦП
6
Takahiro Ogihara
ЦП
18
Haruya Ide
ЦП
10
Юя Осако
ЦФ
18
Taisei Miyashiro
ЦФ
27
Erik
ЦФ
Главный тренер
Такаюки Йосида
Шанхай Порт
1
Цзюньлин Янь
ВР
4
Shenchao Wang
ЦЗ
3
Christian Alexander Jojo
ЦЗ
5
Чжан Линьпен
ПЗ
45
Leonardo
ЦП
32
Shuai Li
ЦП
15
Abraham Halik
ЦП
20
Yang Shiyuan
ЦП
47
Kuai Jiwen
ЦП
11
Габриэлзиньо
ЛВ
11
Lu Wenjun
ЦФ
49
Li Xinxiang
ЦФ
Виссел Кобе
99
Powell Obinna Obi
ВР
32
Richard Ubong
ВР
31
Такуя Иванами
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
30
Kakeru Yamauchi
ЦП
77
Клисман
ЦП
2
Nanasei Iino
ЦП
25
Yuya Kuwasaki
ЦП
16
Koya Yuruki
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
26
Jean Patric
ЦФ
29
Ren Komatsu
ЦФ
3-3-2-2
12
3
Браунинг
23
23
13
5
Хусса
40
10
Витал
21
Мелендо
9
14
4-3-3
1
Маекава
4
15
3
Тулер
24
7
Идегучи
6
18
27
18
10
Осако
23
3
3
23
3
Браунинг
5
Линьпен
5
Линьпен
3
Браунинг
23
32
32
23
21
Мелендо
15
15
21
Мелендо
14
11
Габриэлзиньо
11
Габриэлзиньо
14
15
25
25
15
10
Осако
16
16
10
Осако
27
11
Муто
11
Муто
27
18
26
26
18
18
29
29
18
Остались в запасе
Шанхай Порт
Виссел Кобе
1
Цзюньлин Янь
ВР
4
Shenchao Wang
ЦЗ
45
Leonardo
ЦП
20
Yang Shiyuan
ЦП
47
Kuai Jiwen
ЦП
11
Lu Wenjun
ЦФ
49
Li Xinxiang
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
99
Powell Obinna Obi
ВР
32
Richard Ubong
ВР
31
Такуя Иванами
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
30
Kakeru Yamauchi
ЦП
77
Клисман
ЦП
2
Nanasei Iino
ЦП
Главный тренер
Такаюки Йосида
Остались в запасе
1
Цзюньлин Янь
ВР
4
Shenchao Wang
ЦЗ
45
Leonardo
ЦП
20
Yang Shiyuan
ЦП
47
Kuai Jiwen
ЦП
11
Lu Wenjun
ЦФ
49
Li Xinxiang
ЦФ
Остались в запасе
99
Powell Obinna Obi
ВР
32
Richard Ubong
ВР
31
Такуя Иванами
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
30
Kakeru Yamauchi
ЦП
77
Клисман
ЦП
2
Nanasei Iino
ЦП
Главный тренер
Кевин Мускат
Главный тренер
Такаюки Йосида
Статистика матча Шанхай Порт - Виссел Кобе
1
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
3
Нарушения
7
9
Офсайды
5
3
Количество передач
420
499
Сейвы
2
3
Точность передач %
81
82
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Информация о матче
Главный судья:
Hyun Jae Choi, South Korea
Стадион:
Pudong Football Stadium, Shanghai
Посещаемость:
12966
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