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Расписание матчей
Кубок Африки
Сенегал - Тунис
Сенегал - Тунис: обзор матча 14 июля 2019
Сенегал
14.07.2019, воскресенье, 19:00
Кубок африканских наций, 1/2 финала
1 : 0
Завершен
Тунис
100'
Д. Бронн (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сенегал - Тунис
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Бронн
100'
76'
Желтая карточка
Н. Слити
Желтая карточка
К. Кулибали
73'
64'
Желтая карточка
В. Хазри
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сенегал
1
Альфред Гомис
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
21
Ламин Гассама
ЦЗ
21
Юссуф Сабали
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
8
Шейку Куяте
ОП
17
Баду Ндиайе
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
22
Анри Савье
ЦФ
19
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Тунис
1
Муез Хассен
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
4
Яссин Мерья
ЦЗ
15
Уссама Хаддади
ЦЗ
17
Эйе Скири
ОП
7
Юссеф Мсакни
ЦП
13
Фержани Сасси
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
11
Яссин Хенисси
ЦФ
Главный тренер
Моин Шаабани
Сенегал
1
Абдулайе Диалло
ВР
6
Салиф Сане
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
2
Салиу Сисс
ЦЗ
22
Мусса Ваге
ПЗ
13
Альфред Н'Диайе
ЦП
0
Сада Тиуб
ПВ
18
Исмаила Сарр
ПВ
20
Бальде Кейта
ЦФ
0
Мбайе Дианье
ЦФ
14
Мусса Конате
ЦФ
Тунис
22
Моэз Бен Черифиа
ВР
1
Фарук Бен Мустафа
ВР
6
Рами Бедуи
ЦЗ
18
Гилан Чаалани
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
9
Анис Бадри
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Гомис
3
Кулибали
21
Гассама
21
Сабали
5
Гуйе
8
Куяте
17
Ндиайе
10
Мане
15
Дьятта
19
Ньянг
22
Савье
3-1-2-2
1
Хассен
6
Бронн
4
Мерья
15
Хаддади
17
Скири
7
Мсакни
13
Сасси
11
Хенисси
10
Хазри
Остались в запасе
Сенегал
Тунис
0
Сада Тиуб
ПВ
18
Исмаила Сарр
ПВ
22
Мусса Ваге
ПЗ
1
Абдулайе Диалло
ВР
6
Салиф Сане
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
2
Салиу Сисс
ЦЗ
13
Альфред Н'Диайе
ЦП
20
Бальде Кейта
ЦФ
0
Мбайе Дианье
ЦФ
14
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
19
Бассем Срарфи
ПВ
22
Моэз Бен Черифиа
ВР
1
Фарук Бен Мустафа
ВР
6
Рами Бедуи
ЦЗ
18
Гилан Чаалани
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
9
Анис Бадри
ЦФ
Главный тренер
Моин Шаабани
Остались в запасе
0
Сада Тиуб
ПВ
18
Исмаила Сарр
ПВ
22
Мусса Ваге
ПЗ
1
Абдулайе Диалло
ВР
6
Салиф Сане
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
2
Салиу Сисс
ЦЗ
13
Альфред Н'Диайе
ЦП
20
Бальде Кейта
ЦФ
0
Мбайе Дианье
ЦФ
14
Мусса Конате
ЦФ
Остались в запасе
19
Бассем Срарфи
ПВ
22
Моэз Бен Черифиа
ВР
1
Фарук Бен Мустафа
ВР
6
Рами Бедуи
ЦЗ
18
Гилан Чаалани
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
9
Анис Бадри
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Моин Шаабани
Статистика матча Сенегал - Тунис
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сенегал
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
0 : 1
04.10.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бельгия
3 : 2
01.07.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Норвегия
3 : 2
23.06.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1 тур
Франция
3 : 1
16.06.2026
Сенегал
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Швеция
5 : 1
15.06.2026
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия
5 : 0
06.06.2026
Тунис
Информация о матче
Стадион:
Каир Стейдиум
Где смотреть матч:
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