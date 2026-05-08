Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Шахтер Донецк РФ - Ростов-2: обзор матча 08 мая 2026

Шахтер Донецк РФ
08.05.2026, пятница, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
3 : 2
Завершен
Ростов-2
4' Т. Касимов 54' И. Захаров (П) 66' Р. Суанов
62' К. Шубин 90+3' Д. Шевченко
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Шахтер Донецк РФ - Ростов-2
Завершен
90' +3
ГОЛ! 3:2! Дмитрий Шевченко
Пас отдал Андрей Бондарь
Желтая карточка
Олег Булатников
88'
87'
Замена
Руслан Шерматов ️️️️➡️️ Серафим Грозовский
86'
Замена
Никита Бабакин ️️️️➡️️ Никита Колючкин
85'
Замена
Умахан Чамсадинов ️️️️➡️️ Максим Радченко
Замена
Антон Орлов ️️️️➡️️ Данил Степанов
83'
Замена
Айрат Мусин ️️️️➡️️ Гамид Джамуев
83'
74'
Замена
Дмитрий Шевченко ️️️️➡️️ Максим Жуковский
73'
Замена
Владимир Каспарян ️️️️➡️️ Илья Зубенко
67'
Желтая карточка
Александр Кокотун
ГОЛ! 3:1! Руслан Суанов
Пас отдал Андрей Трофимов
66'
62'
ГОЛ! 2:1! Кирилл Шубин
Пас отдал Мурад Алимов
Замена
Руслан Суанов ️️️️➡️️ Тимур Касимов
59'
Замена
Илья Детенышев ️️️️➡️️ Илья Захаров
58'
Замена
Андрей Трофимов ️️️️➡️️ Илья Гаврильчик
58'
ГОЛ с пенальти! 2:0! Илья Захаров
54'
ГОЛ! 1:0! Тимур Касимов
Пас отдал Илья Гаврильчик
4'
Желтая карточка
Илья Захаров
1'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер Донецк РФ
54
Адам Шиханматов
ВР
2
Владимир Хозин
ЛЗ
14
Дмитрий Щербань
ЛЗ
13
Олег Булатников
ЦЗ
25
Данил Степанов
ПЗ
27
Илья Захаров
ПЗ
8
Дмитрий Карташов
ЛП
18
Гамид Джамуев
ЦП
21
Георгий Махатадзе
ПП
19
Илья Гаврильчик
ЦФ
31
Тимур Касимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Алейник
Ростов-2
84
Артем Петров
ВР
65
Никита Колючкин
ЛЗ
53
Максим Жуковский
ЛЗ
42
Кирилл Шубин
ПЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
76
Мурад Алимов
ЛП
43
Андрей Бондарь
ЦП
64
Александр Кокотун
ЦП
86
Илья Зубенко
ПП
78
Серафим Грозовский
ЦФ
79
Кирилл Чебураков
ЦФ
Главный тренер
Алексей Едунов
Шахтер Донецк РФ
23
Семен Романюков
ЦЗ
1
Ярослав Котляров
ЦЗ
94
Илья Детенышев
ЦЗ
5
Никита Химичев
ЦЗ
4
Айрат Мусин
ЦЗ
77
Антон Орлов
ЦЗ
91
Андрей Трофимов
ЦЗ
9
Максим Дегтярёв
ЦЗ
9
Руслан Суанов
ЦЗ
Ростов-2
70
Руслан Шерматов
ЦЗ
93
Данил Рязанов
ЦЗ
59
Никита Бабакин
ЦЗ
6
Александр Тарасов
ЦЗ
74
Умахан Чамсадинов
ЦЗ
80
Никита Романов
ЦЗ
20
Владимир Каспарян
ЦЗ
63
Дмитрий Шевченко
ЦЗ
33
Антон Смирнов
ЦЗ
49
Александр Вакулич
ЦЗ
3-2-3-2
54
Шиханматов
25
Степанов
2
Хозин
13
Булатников
14
Щербань
27
Захаров
8
Карташов
18
Джамуев
21
Махатадзе
31
Касимов
19
Гаврильчик
4-4-2
84
Петров
39
Радченко
42
Шубин
65
Колючкин
53
Жуковский
86
Зубенко
43
Бондарь
64
Кокотун
76
Алимов
79
Чебураков
78
Грозовский
27
Захаров
94
Детенышев
94
Детенышев
27
Захаров
18
Джамуев
4
Мусин
4
Мусин
18
Джамуев
25
Степанов
77
Орлов
77
Орлов
25
Степанов
19
Гаврильчик
91
Трофимов
91
Трофимов
19
Гаврильчик
31
Касимов
9
Суанов
9
Суанов
31
Касимов
78
Грозовский
70
Шерматов
70
Шерматов
78
Грозовский
65
Колючкин
59
Бабакин
59
Бабакин
65
Колючкин
39
Радченко
74
Чамсадинов
74
Чамсадинов
39
Радченко
86
Зубенко
20
Каспарян
20
Каспарян
86
Зубенко
53
Жуковский
63
Шевченко
63
Шевченко
53
Жуковский
Остались в запасе
Шахтер Донецк РФ
Ростов-2
23
Семен Романюков
ЦЗ
1
Ярослав Котляров
ЦЗ
5
Никита Химичев
ЦЗ
9
Максим Дегтярёв
ЦЗ
Главный тренер
Олег Алейник
93
Данил Рязанов
ЦЗ
6
Александр Тарасов
ЦЗ
80
Никита Романов
ЦЗ
33
Антон Смирнов
ЦЗ
49
Александр Вакулич
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Едунов
Остались в запасе
23
Семен Романюков
ЦЗ
1
Ярослав Котляров
ЦЗ
5
Никита Химичев
ЦЗ
9
Максим Дегтярёв
ЦЗ
Остались в запасе
93
Данил Рязанов
ЦЗ
6
Александр Тарасов
ЦЗ
80
Никита Романов
ЦЗ
33
Антон Смирнов
ЦЗ
49
Александр Вакулич
ЦЗ
Главный тренер
Олег Алейник
Главный тренер
Алексей Едунов
Статистика матча Шахтер Донецк РФ - Ростов-2
2
1
Всего ударов по воротам
9
4
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
11
8
Офсайды
1
1
Удары мимо ворот
3
0
Блокированные удары
1
1
Информация о матче
Стадион:
Форте Арена
Новости команд
Все
Шахтер Донецк РФ
Ростов-2
«Ростов» отправил воспитанника «Зенита» в Первую лигу
3 июля
«Волга» подписала игрока с 84 матчами в РПЛ
23 июня
«Ангушт» – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.93
19 июня
«Шахтер Донецк» – «Дружба»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.78
12 июня
«Нефтяник» – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.72
5 июня
«Волга» подписала игрока с 84 матчами в РПЛ
23 июня
«Шахтер Донецк» – «Дружба»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.78
12 июня
«Шахтер Донецк» – «Победа»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.90
29 мая
«Шахтер» Донецк – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.75
7 мая
«Ростов» отправил воспитанника «Зенита» в Первую лигу
3 июля
«Ангушт» – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.93
19 июня
«Нефтяник» – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.72
5 июня
«Ростов-2» – «Динамо-2 Махачкала»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.98
29 мая
«Шахтер» Донецк – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.75
7 мая
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Последние матчи
Все
Шахтер Донецк РФ
Ростов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Динамо-2 Мх
1 : 1
05.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Победа
2 : 2
04.07.2026
Ростов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Ростов-2
2 : 0
27.06.2026
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Шахтер Донецк РФ
3 : 0
27.06.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Нарт
1 : 1
20.06.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Динамо-2 Мх
1 : 1
05.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Шахтер Донецк РФ
3 : 0
27.06.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Нарт
1 : 1
20.06.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Шахтер Донецк РФ
0 : 1
13.06.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Астрахань
0 : 3
06.06.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Победа
2 : 2
04.07.2026
Ростов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Ростов-2
2 : 0
27.06.2026
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Ангушт
1 : 2
20.06.2026
Ростов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Ростов-2
1 : 1
13.06.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Нефтяник
1 : 3
06.06.2026
Ростов-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+