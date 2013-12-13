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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бетис - Риека
Бетис - Риека: обзор матча 13 декабря 2013
Бетис
13.12.2013, пятница, 00:05
Лига Европы, группа I, 6 тур
0 : 0
Завершен
Риека
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Риека
71'
Замена
А. Крамарич
️️️️
И. Крстанович
Замена
Х. Верду
️️️️
С. Севилья
67'
Замена
Ноно
️️️️
Чули
66'
63'
Замена
И. Томечак
️️️️
Й. Брежевич
59'
Желтая карточка
М. Малеш
Замена
Р. Кастро
️️️️
Х. Торрес
57'
45'
Желтая карточка
З. Квржич
31'
Замена
З. Квржич
️️️️
В. Югович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Гильермо Сара
ВР
23
Начо
ЛЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
21
Лоренцо Рейес
ОП
24
Хуанфран
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
21
Чули
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Риека
25
Иван Варгич
ВР
26
Иван Мочинич
ВР
24
Матео Бертоша
ЦЗ
6
Нико Даткович
ЦЗ
5
Дарио Кнежевич
ЦЗ
26
Мате Малеш
ЦП
8
Горан Муянович
ЦП
89
Ведран Югович
ЦП
30
Йосип Брежевич
ЦП
19
Леон Бенко
ЦФ
99
Иван Крстанович
ЦФ
Главный тренер
Матьяж Кек
Бетис
1
Стефан Андерсен
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
3
Паулао
ЦЗ
30
Ноно
ЦП
25
Хоан Верду
АП
19
Хорхе Молина
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Риека
1
Иван Манце
ВР
14
Иван Борас
ЦЗ
23
Лука Марич
ЦЗ
27
Иван Томечак
ЦЗ
20
Зоран Квржич
ЦЗ
10
Анас Шарбини
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
4-1-4-1
13
Сара
23
Начо
4
Амайя
21
Фигерас
17
Штайнхофер
21
Рейес
24
Хуанфран
27
Хуанкар
8
Севилья
25
Торрес
21
Чули
3-4-2
25
Варгич
24
Бертоша
6
Даткович
5
Кнежевич
8
Муянович
89
Югович
30
Брежевич
26
Малеш
99
Крстанович
19
Бенко
21
Чули
30
Ноно
30
Ноно
21
Чули
8
Севилья
25
Верду
25
Верду
8
Севилья
25
Торрес
24
Кастро
24
Кастро
25
Торрес
30
Брежевич
27
Томечак
27
Томечак
30
Брежевич
89
Югович
20
Квржич
20
Квржич
89
Югович
99
Крстанович
27
Крамарич
27
Крамарич
99
Крстанович
Остались в запасе
Бетис
Риека
1
Стефан Андерсен
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
3
Паулао
ЦЗ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
14
Иван Борас
ЦЗ
23
Лука Марич
ЦЗ
1
Иван Манце
ВР
10
Анас Шарбини
ЦП
Главный тренер
Матьяж Кек
Остались в запасе
1
Стефан Андерсен
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
3
Паулао
ЦЗ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Остались в запасе
14
Иван Борас
ЦЗ
23
Лука Марич
ЦЗ
1
Иван Манце
ВР
10
Анас Шарбини
ЦП
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Главный тренер
Матьяж Кек
Статистика матча Бетис - Риека
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
- : -
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Рудеш
1 : 2
16.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 9 тур
Славен Белупо
4 : 1
11.10.2026
Риека
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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