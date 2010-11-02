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Валенсия - Рейнджерс
Валенсия - Рейнджерс: обзор матча 02 ноября 2010
Валенсия
02.11.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа C, 4 тур
3 : 0
Завершен
Рейнджерс
33'
Р. Сольдадо
72'
Р. Сольдадо
90'
Т. Коста
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Рейнджерс
ГОЛ! 3:0!
Т. Коста
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Хоакин
Замена
К. Лафферти
️️️️
М. Эду
Замена
М. Фернандеш
️️️️
Р. Сольдадо
ГОЛ! 2:0!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Х. Мата
Замена
Т. Коста
️️️️
Э. Банега
Желтая карточка
Д. Альбельда
ГОЛ! 1:0!
Р. Сольдадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
22
Жереми Матье
ЛЗ
4
Давид Наварро
(К)
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
64
Хуан Мата
АП
17
Хоакин
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
5
Керк Броудфут
ЛЗ
5
Саша Папач
ЦЗ
3
Дэвид Уэйр
(К)
ЦЗ
24
Маджид Бугерра
ПЗ
14
Стивен Нейсмит
ЛП
6
Ли МакКаллох
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
8
Морис Эду
ЦП
3
Стивен Уиттакер
ПП
9
Кенни Миллер
ЦФ
Главный тренер
Уолтер Смит
Валенсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
2
Бруно
ПЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
Рейнджерс
1
Нил Александер
ВР
12
Ричард Фостер
ЦЗ
11
Грегг Уайлд
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
41
Кайл Хаттон
АП
18
Эндрю Литтл
ПП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
4-2-2-2
1
Санчес
22
Матье
4
Наварро
20
Кошта
23
Мигел
11
Банега
6
Альбельда
64
Мата
17
Хоакин
20
Адурис
9
Сольдадо
4-1-4-1
1
МакГрегор
24
Бугерра
5
Папач
3
Уэйр
5
Броудфут
6
МакКаллох
3
Уиттакер
10
Дэвис
8
Эду
14
Нейсмит
9
Миллер
9
Сольдадо
99
Фернандеш
99
Фернандеш
9
Сольдадо
11
Банега
8
Коста
8
Коста
11
Банега
17
Хоакин
19
Эрнандес
19
Эрнандес
17
Хоакин
8
Эду
9
Лафферти
9
Лафферти
8
Эду
Остались в запасе
Валенсия
Рейнджерс
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
2
Бруно
ПЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
11
Грегг Уайлд
ЦП
1
Нил Александер
ВР
12
Ричард Фостер
ЦЗ
13
Джон Флек
ЦП
41
Кайл Хаттон
АП
18
Эндрю Литтл
ПП
Главный тренер
Уолтер Смит
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
2
Бруно
ПЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
Остались в запасе
11
Грегг Уайлд
ЦП
1
Нил Александер
ВР
12
Ричард Фостер
ЦЗ
13
Джон Флек
ЦП
41
Кайл Хаттон
АП
18
Эндрю Литтл
ПП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Уолтер Смит
Статистика матча Валенсия - Рейнджерс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
- : -
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Рейнджерс
0 : 0
10.10.2026
Килмарнок
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Помощники судьи:
Торстен Шиффнер
Марк Борш (оба - Германия)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:30 (прямая)
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