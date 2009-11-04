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Лига чемпионов 2026/2027
Униря - Рейнджерс
Униря - Рейнджерс: обзор матча 04 ноября 2009
Униря
04.11.2009, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа G, 4 тур
1 : 1
Завершен
Рейнджерс
88'
М. Онофраш
78'
Л. МакКаллох
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Униря - Рейнджерс
ГОЛ! 1:1!
М. Онофраш
Замена
Д. Флек
️️️️
К. Томсон
Замена
Н. Ново
️️️️
К. Миллер
Замена
А. Семеду
️️️️
Д. Варга
Замена
Р. Пэдурецу
️️️️
Р. Гомес
ГОЛ! 0:1!
Л. МакКаллох
Желтая карточка
Д. Уилсон
Желтая карточка
М. Билашко
Замена
М. Онофраш
️️️️
Т. Бэлан
Желтая карточка
К. Лафферти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Униря
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
23
Валериу Бордяну
ЛЗ
22
Джордже Галамаз
ЦЗ
12
Василе Мафтей
ПЗ
11
Сорин Фрунзе
ЛП
32
Юлиан Апостол
ЦП
21
Рикардо Гомес
ЦП
5
Пабло Брандан
ЦП
40
Дачиан Варга
ПП
30
Тибериу Бэлан
ЦФ
7
Мариус Билашко
ЦФ
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
5
Саша Папач
ЦЗ
3
Дэвид Уэйр
ЦЗ
22
Кевин Томсон
ЦП
6
Ли МакКаллох
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
9
Кенни Миллер
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Уолтер Смит
Униря
74
Даниэл Тудор
ВР
4
Эрсин Мехмедович
ЦЗ
16
Эпаминонда Нику
ЦП
10
Разван Пэдурецу
ЦП
34
Сорин Параскив
ЦП
11
Мариус Онофраш
АП
22
Антониу Семеду
ПП
Рейнджерс
1
Нил Александер
ВР
3
Стивен Смит
ЛП
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
25
Жером Ротен
ПП
10
Начо Ново
ПВ
9
Крис Бойд
ЦФ
3-5-2
1
Арлаускис
23
Бордяну
22
Галамаз
12
Мафтей
11
Фрунзе
32
Апостол
21
Рикардо Гомес
5
Брандан
40
Варга
7
Билашко
30
Бэлан
4-3-3
1
МакГрегор
3
Уиттакер
5
Папач
3
Уэйр
27
Уилсон
22
Томсон
6
МакКаллох
10
Дэвис
9
Лафферти
14
Нейсмит
9
Миллер
21
Рикардо Гомес
10
Пэдурецу
10
Пэдурецу
21
Рикардо Гомес
30
Бэлан
11
Онофраш
11
Онофраш
30
Бэлан
40
Варга
22
Семеду
22
Семеду
40
Варга
22
Томсон
13
Флек
13
Флек
22
Томсон
9
Миллер
10
Ново
10
Ново
9
Миллер
Остались в запасе
Униря
Рейнджерс
74
Даниэл Тудор
ВР
4
Эрсин Мехмедович
ЦЗ
16
Эпаминонда Нику
ЦП
34
Сорин Параскив
ЦП
1
Нил Александер
ВР
3
Стивен Смит
ЛП
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
25
Жером Ротен
ПП
9
Крис Бойд
ЦФ
Главный тренер
Уолтер Смит
Остались в запасе
74
Даниэл Тудор
ВР
4
Эрсин Мехмедович
ЦЗ
16
Эпаминонда Нику
ЦП
34
Сорин Параскив
ЦП
Остались в запасе
1
Нил Александер
ВР
3
Стивен Смит
ЛП
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
25
Жером Ротен
ПП
9
Крис Бойд
ЦФ
Главный тренер
Уолтер Смит
Статистика матча Униря - Рейнджерс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Униря
Лига Европы
Униря
1 : 1
26.08.2010
Хайдук
Лига Европы
Хайдук
4 : 1
19.08.2010
Униря
Лига Чемпионов
Зенит
1 : 0
04.08.2010
Униря
Лига Чемпионов
Униря
0 : 0
27.07.2010
Зенит
Лига Европы, 1/16 финала
Униря
1 : 3
25.02.2010
Ливерпуль
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
- : -
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Рейнджерс
0 : 0
10.10.2026
Килмарнок
Информация о матче
Главный судья:
Клаус Бо Ларсен
(Оденсе)
Помощники судьи:
Хенрик Сендербю
Торбен Йенсен (оба - Дания)
Резервный судья:
Томас Вейльгор (Дания)
Делегат:
Данило Филаккьоне (Италия)
Инспектор:
Нили Бэрри (Англия)
Стадион:
Униря Валахорум
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 00:40 (в записи)
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