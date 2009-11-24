Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Рейнджерс - Штутгарт
Рейнджерс - Штутгарт: обзор матча 24 ноября 2009
Рейнджерс
24.11.2009, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа G, 5 тур
0 : 2
Завершен
Штутгарт
16'
С. Руди
59'
З. Кузманович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рейнджерс - Штутгарт
Замена
Т. Гебхарт
️️️️
С. Руди
Замена
Д. Бисли
️️️️
К. Лафферти
Замена
Ю. Шибер
️️️️
Какау
Замена
Д. Флек
️️️️
К. Томсон
Замена
Т. Хитцльшпергер
️️️️
З. Кузманович
Желтая карточка
Какау
Замена
Н. Ново
️️️️
К. Миллер
ГОЛ! 0:2!
З. Кузманович
Желтая карточка
Л. МакКаллох
Желтая карточка
К. Томсон
Желтая карточка
К. Треш
Желтая карточка
К. Бойд
19'
16'
ГОЛ! 0:1!
С. Руди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
3
Дэвид Уэйр
ЦЗ
6
Ли МакКаллох
ПЗ
5
Саша Папач
ЛП
9
Кайл Лафферти
ЛВ
10
Стивен Дэвис
ЦП
22
Кевин Томсон
ЦП
3
Стивен Уиттакер
ПП
9
Кенни Миллер
ПВ
9
Крис Бойд
ЦФ
Главный тренер
Уолтер Смит
Штутгарт
13
Йенс Леманн
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
3
Рикардо Осорио
ПЗ
8
Здравко Кузманович
ЛП
11
Александр Глеб
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
13
Себастьян Руди
ПП
18
Какау
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Рейнджерс
1
Нил Александер
ВР
24
Маджид Бугерра
ЦЗ
3
Стивен Смит
ЛП
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
18
Эндрю Литтл
ПП
10
Начо Ново
ПВ
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
19
Роберто Хильберт
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
19
Чиприан Марика
ЦФ
3-4-2-1
1
МакГрегор
27
Уилсон
3
Уэйр
6
МакКаллох
5
Папач
10
Дэвис
22
Томсон
3
Уиттакер
9
Лафферти
9
Миллер
9
Бойд
4-4-2
13
Леманн
3
Осорио
5
Нидермайер
15
Дельпьер
15
Бока
13
Руди
11
Глеб
28
Треш
8
Кузманович
88
Погребняк
18
Какау
9
Лафферти
7
Бисли
7
Бисли
9
Лафферти
22
Томсон
13
Флек
13
Флек
22
Томсон
9
Миллер
10
Ново
10
Ново
9
Миллер
8
Кузманович
0
Хитцльшпергер
0
Хитцльшпергер
8
Кузманович
13
Руди
10
Гебхарт
10
Гебхарт
13
Руди
18
Какау
20
Шибер
20
Шибер
18
Какау
Остались в запасе
Рейнджерс
Штутгарт
1
Нил Александер
ВР
24
Маджид Бугерра
ЦЗ
3
Стивен Смит
ЛП
18
Эндрю Литтл
ПП
Главный тренер
Уолтер Смит
26
Свен Ульрайх
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
19
Роберто Хильберт
ПП
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
1
Нил Александер
ВР
24
Маджид Бугерра
ЦЗ
3
Стивен Смит
ЛП
18
Эндрю Литтл
ПП
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
19
Роберто Хильберт
ПП
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Уолтер Смит
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Рейнджерс - Штутгарт
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
- : -
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Рейнджерс
0 : 0
10.10.2026
Килмарнок
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Роберто Розетти
(Турин)
Помощники судьи:
Стефано Айрольди
Кристиано Копелли (оба - Италия)
Резервный судья:
Даниэле Орсато (Италия)
Делегат:
Жак Антенен (Швейцария)
Инспектор:
Йоханн Хантшк (Австрия)
Стадион:
Айброкс
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 22:30 (прямая)
Новости команд
Все
Рейнджерс
Штутгарт
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
7 ноября
6
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрок «Галатасарая» накричал на врачей, которые не спешили оказать помощь Батракову
4 ноября
Батракова назвали лидером «Галатасарая»: «Тащит в Лиге чемпионов»
4 ноября
1
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Клуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
19 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
7 ноября
6
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрок «Галатасарая» накричал на врачей, которые не спешили оказать помощь Батракову
4 ноября
Батракова назвали лидером «Галатасарая»: «Тащит в Лиге чемпионов»
4 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+