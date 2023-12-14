Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бетис - Рейнджерс
Бетис - Рейнджерс: обзор матча 14 декабря 2023
Бетис
14.12.2023, четверг, 23:00
Лига Европы, группа C, 6 тур
2 : 3
Завершен
Рейнджерс
14'
Х. Миранда
37'
А. Перес
10'
А. Сима
20'
С. Дессер
78'
К. Руф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бетис - Рейнджерс
90'
Желтая карточка
К. Руф
Желтая карточка
М. Рока
88'
82'
Желтая карточка
Д. Тавернье
Замена
А. Руйбаль
️️️️
Э. Бельерин
82'
Замена
Л. Энрике
️️️️
В. Карвалью
82'
78'
ГОЛ! 2:3!
К. Руф
Замена
Э. Абде
️️️️
А. Диао
70'
Замена
В. Жозе
️️️️
Б. Иглесиас
70'
65'
Замена
К. Руф
️️️️
С. Дессер
64'
Желтая карточка
Д. Ландстрем
Желтая карточка
Иско
58'
46'
Замена
Д. Стерлинг
️️️️
Х. Сифуэнтес
ГОЛ! 2:2!
А. Перес
Пас отдал
Иско
37'
20'
ГОЛ! 1:2!
С. Дессер
Пас отдал
Х. Сифуэнтес
ГОЛ! 1:1!
Х. Миранда
Пас отдал
Б. Иглесиас
14'
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Сима
Пас отдал
С. Дессер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
21
Марк Рока
ОП
18
Андрес Гуардадо
(К)
ЦП
22
Иско
АП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
(К)
ПЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
45
Росс Маккосленд
ПВ
19
Абдалла Сима
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Бетис
30
Фран Вьейтес
ВР
30
Герман Гарсия
ВР
16
Абнер
ЛЗ
10
Эз Абде
ЛВ
30
Кике Фернандес
ОП
10
Родри
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
11
Луис Энрике
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Рейнджерс
34
Киран Райт
ВР
4
Джон Суттар
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
36
Коул Маккиннон
ЦП
48
Эррон Лайалл
ПВ
39
Рабби Матондо
ПВ
7
Кемар Руф
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Силва
33
Миранда
2
Пеццелла
2
Бельерин
10
Карвалью
21
Рока
18
Гуардадо
11
Диао
22
Иско
22
Перес
7
Иглесиас
4-2-2-2
1
Батлэнд
2
Тавернье
6
Дэвис
6
Голдсон
3
Баришич
6
Ландстрем
8
Сифуэнтес
19
Сима
45
Маккосленд
29
Ламмерс
9
Дессер
11
Диао
10
Эз Абде
10
Эз Абде
11
Диао
2
Бельерин
24
Руйбаль
24
Руйбаль
2
Бельерин
10
Карвалью
11
Энрике
11
Энрике
10
Карвалью
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
8
Сифуэнтес
21
Стерлинг
21
Стерлинг
8
Сифуэнтес
9
Дессер
7
Руф
7
Руф
9
Дессер
Остались в запасе
Бетис
Рейнджерс
30
Фран Вьейтес
ВР
30
Герман Гарсия
ВР
16
Абнер
ЛЗ
30
Кике Фернандес
ОП
10
Родри
АП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
34
Киран Райт
ВР
4
Джон Суттар
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
36
Коул Маккиннон
ЦП
48
Эррон Лайалл
ПВ
39
Рабби Матондо
ПВ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
30
Фран Вьейтес
ВР
30
Герман Гарсия
ВР
16
Абнер
ЛЗ
30
Кике Фернандес
ОП
10
Родри
АП
Остались в запасе
34
Киран Райт
ВР
4
Джон Суттар
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
36
Коул Маккиннон
ЦП
48
Эррон Лайалл
ПВ
39
Рабби Матондо
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Бетис - Рейнджерс
2
3
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
1
2
Нарушения
0
5
Количество передач
304
164
Сейвы
0
3
Точность передач %
85
71
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.59
0.83
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Главный судья:
Срджан Йованович
(Калуджерица)
Стадион:
Бенито Вильямарин
Новости команд
Все
Бетис
Рейнджерс
«Бетис» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
14:47
«ПСЖ» рассматривает 8 кандидатов для зимнего усиления атаки
Вчера, 23:57
3
«ПСЖ» нашел в Испании замену для Хвичи и Дуэ за 60 миллионов
Вчера, 20:25
1
Ла Лига Испания: шансы «Бетиса» и «Райо Вальекано» на победу в матче 14 тура
Вчера, 09:28
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
26 ноября
2
«Бетис» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
14:47
«ПСЖ» рассматривает 8 кандидатов для зимнего усиления атаки
Вчера, 23:57
3
«ПСЖ» нашел в Испании замену для Хвичи и Дуэ за 60 миллионов
Вчера, 20:25
1
Ла Лига Испания: шансы «Бетиса» и «Райо Вальекано» на победу в матче 14 тура
Вчера, 09:28
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
26 ноября
2
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Клуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
19 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+