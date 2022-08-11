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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Ракув - Спартак Тр
Ракув - Спартак Тр: обзор матча 11 августа 2022
Ракув
11.08.2022, четверг, 19:00
Лига конференций, 3 раунд
1 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Спартак Тр
68'
В. Кочергин
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ракув - Спартак Тр
90'
+2
Желтая карточка
Деле
Замена
Д. Сореску
️️️️
П. Кун
88'
Замена
Ш. Чиж
️️️️
В. Гвилия
88'
83'
Желтая карточка
К. Саввидис
Замена
Б. Новак
️️️️
В. Кочергин
82'
80'
Замена
A. Oseni
️️️️
М. Ристовски
Замена
М. Вдовяк
️️️️
Иви
76'
Замена
С. Муселик
️️️️
В. Гутковскис
75'
74'
Замена
А. Иван
️️️️
Э. Даниэль
ГОЛ! 1:0!
В. Кочергин
Пас отдал
Иви
68'
67'
Замена
Я. Паур
️️️️
М. Буката
Желтая карточка
В. Гутковскис
65'
47'
Желтая карточка
S. Štefánik
46'
Замена
К. Кострна
️️️️
М. Курма
46'
Замена
Деле
️️️️
М. Микович
41'
Желтая карточка
М. Курма
23'
Желтая карточка
М. Микович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ракув
1
Каспер Треловски
ВР
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
24
Зоран Арсенич
ЦЗ
3
Милан Рундич
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
81
Валериан Гвилия
ЦП
5
Яннис Папаниколау
ЦП
10
Владислав Кочергин
ЦП
7
Фран Тудор
ПП
11
Иви
ПВ
19
Владислав Гутковскис
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Спартак Тр
71
Доминик Такац
ВР
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
23
Эрик Даниэль
ЦП
28
Мартин Буката
ЦП
26
Samuel Štefánik
ЦП
77
Милан Ристовски
ЦП
27
Матей Курма
ЦФ
88
Кирьякос Саввидис
ЦФ
29
Мартин Микович
ЦФ
14
Келвин Боатенг
ЦФ
3
Gergely Tumma
ЦФ
Главный тренер
Михал Гаспарик
Ракув
1
Ксавье Деконски
ВР
76
Якуб Райчиковски
ВР
31
Оскар Крзызак
ЦЗ
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
7
Матеуш Вдовяк
ЛВ
55
Шимон Чиж
ЦП
70
Фабиу Старжеон
ЦП
71
Виктор Длугош
ПВ
18
Деян Сореску
ПВ
70
Себастьян Муселик
ЦФ
27
Бартош Новак
ЦФ
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
Спартак Тр
72
Martin Vantruba
ВР
13
Marek Ujlaky
ЦЗ
24
Кристиан Кострна
ПЗ
11
Деле
ЛВ
7
Azevedo
ЦП
77
Kazeem Bolaji Soliu
ЦП
6
Patrick Karhan
ЦП
7
Алекс Иван
ПП
1
Ľuboš Kamenár
ЦФ
20
Azeez Oseni
ЦФ
26
Себастьян Коса
ЦФ
17
Якуб Паур
ЦФ
3-5-1-1
1
Треловски
4
Сварнас
24
Арсенич
3
Рундич
23
Кун
81
Гвилия
5
Папаниколау
10
Кочергин
7
Тудор
11
Иви
19
Гутковскис
1-4-5
71
Такац
2
Штетина
28
Буката
26
77
Ристовски
23
Даниэль
27
Курма
3
14
Боатенг
29
Микович
88
Саввидис
81
Гвилия
55
Чиж
55
Чиж
81
Гвилия
11
Иви
7
Вдовяк
7
Вдовяк
11
Иви
23
Кун
18
Сореску
18
Сореску
23
Кун
19
Гутковскис
70
Муселик
70
Муселик
19
Гутковскис
10
Кочергин
27
Новак
27
Новак
10
Кочергин
27
Курма
24
Кострна
24
Кострна
27
Курма
23
Даниэль
7
Иван
7
Иван
23
Даниэль
29
Микович
11
Деле
11
Деле
29
Микович
77
Ристовски
20
20
77
Ристовски
28
Буката
17
Паур
17
Паур
28
Буката
Остались в запасе
Ракув
Спартак Тр
1
Ксавье Деконски
ВР
76
Якуб Райчиковски
ВР
31
Оскар Крзызак
ЦЗ
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
70
Фабиу Старжеон
ЦП
71
Виктор Длугош
ПВ
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
72
Martin Vantruba
ВР
13
Marek Ujlaky
ЦЗ
7
Azevedo
ЦП
77
Kazeem Bolaji Soliu
ЦП
6
Patrick Karhan
ЦП
1
Ľuboš Kamenár
ЦФ
26
Себастьян Коса
ЦФ
Главный тренер
Михал Гаспарик
Остались в запасе
1
Ксавье Деконски
ВР
76
Якуб Райчиковски
ВР
31
Оскар Крзызак
ЦЗ
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
70
Фабиу Старжеон
ЦП
71
Виктор Длугош
ПВ
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
Остались в запасе
72
Martin Vantruba
ВР
13
Marek Ujlaky
ЦЗ
7
Azevedo
ЦП
77
Kazeem Bolaji Soliu
ЦП
6
Patrick Karhan
ЦП
1
Ľuboš Kamenár
ЦФ
26
Себастьян Коса
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Главный тренер
Михал Гаспарик
Статистика матча Ракув - Спартак Тр
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
- : -
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 11 тур
Вечиста
1 : 2
16.10.2026
Ракув
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Спартак Тр
- : -
29.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
0 : 1
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Спартак Тр
1 : 2
31.10.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Спартак Тр
0 : 3
17.10.2026
Слован
Информация о матче
Стадион:
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