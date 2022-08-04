Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Спартак Тр - Ракув
Спартак Тр - Ракув: обзор матча 04 августа 2022
Спартак Тр
04.08.2022, четверг, 19:30
Лига конференций, 3 раунд
0 : 2
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Ракув
30'
Иви
45+1'
Иви (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Спартак Тр - Ракув
82'
Желтая карточка
Ш. Чиж
Замена
А. Иван
️️️️
М. Микович
82'
76'
Замена
В. Длугош
️️️️
Иви
76'
Замена
С. Муселик
️️️️
В. Гутковскис
Замена
S. Štefánik
️️️️
М. Буката
70'
Замена
К. Боатенг
️️️️
М. Ристовски
70'
Желтая карточка
М. Микович
57'
57'
Замена
Ш. Чиж
️️️️
М. Вдовяк
57'
Замена
В. Кочергин
️️️️
Б. Ледерман
Замена
Я. Паур
️️️️
Р. Прохазка
46'
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Иви
Желтая карточка
М. Буката
45'
Желтая карточка
Деле
38'
Желтая карточка
Э. Даниэль
35'
30'
ГОЛ! 0:1!
Иви
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак Тр
71
Доминик Такац
ВР
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
24
Кристиан Кострна
ПЗ
11
Деле
ЛВ
77
Милан Ристовски
ЦП
23
Эрик Даниэль
ЦП
28
Мартин Буката
ЦП
6
Роман Прохазка
ЦФ
88
Кирьякос Саввидис
ЦФ
29
Мартин Микович
ЦФ
26
Себастьян Коса
ЦФ
Главный тренер
Михал Шчасны
Ракув
1
Каспер Треловски
ВР
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
24
Зоран Арсенич
ЦЗ
3
Милан Рундич
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
7
Матеуш Вдовяк
ЛВ
8
Бен Ледерман
ЦП
5
Яннис Папаниколау
ЦП
7
Фран Тудор
ПП
11
Иви
ПВ
19
Владислав Гутковскис
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Спартак Тр
72
Martin Vantruba
ВР
13
Marek Ujlaky
ЦЗ
26
Samuel Štefánik
ЦП
6
Patrick Karhan
ЦП
77
Kazeem Bolaji Soliu
ЦП
7
Алекс Иван
ПП
20
Azeez Oseni
ЦФ
91
Allecks Alves
ЦФ
14
Келвин Боатенг
ЦФ
27
Матей Курма
ЦФ
3
Gergely Tumma
ЦФ
17
Якуб Паур
ЦФ
Ракув
31
Оскар Крзызак
ЦЗ
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
10
Владислав Кочергин
ЦП
55
Шимон Чиж
ЦП
70
Фабиу Старжеон
ЦП
18
Деян Сореску
ПВ
71
Виктор Длугош
ПВ
70
Себастьян Муселик
ЦФ
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
2-3-1-4
71
Такац
2
Штетина
24
Кострна
77
Ристовски
23
Даниэль
28
Буката
11
Деле
6
Прохазка
26
Коса
29
Микович
88
Саввидис
3-4-2-1
1
Треловски
4
Сварнас
24
Арсенич
3
Рундич
7
Тудор
8
Ледерман
5
Папаниколау
23
Кун
11
Иви
7
Вдовяк
19
Гутковскис
28
Буката
26
26
28
Буката
29
Микович
7
Иван
7
Иван
29
Микович
77
Ристовски
14
Боатенг
14
Боатенг
77
Ристовски
6
Прохазка
17
Паур
17
Паур
6
Прохазка
8
Ледерман
10
Кочергин
10
Кочергин
8
Ледерман
7
Вдовяк
55
Чиж
55
Чиж
7
Вдовяк
11
Иви
71
Длугош
71
Длугош
11
Иви
19
Гутковскис
70
Муселик
70
Муселик
19
Гутковскис
Остались в запасе
Спартак Тр
Ракув
72
Martin Vantruba
ВР
13
Marek Ujlaky
ЦЗ
6
Patrick Karhan
ЦП
77
Kazeem Bolaji Soliu
ЦП
20
Azeez Oseni
ЦФ
91
Allecks Alves
ЦФ
27
Матей Курма
ЦФ
3
Gergely Tumma
ЦФ
Главный тренер
Михал Шчасны
31
Оскар Крзызак
ЦЗ
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
70
Фабиу Старжеон
ЦП
18
Деян Сореску
ПВ
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Остались в запасе
72
Martin Vantruba
ВР
13
Marek Ujlaky
ЦЗ
6
Patrick Karhan
ЦП
77
Kazeem Bolaji Soliu
ЦП
20
Azeez Oseni
ЦФ
91
Allecks Alves
ЦФ
27
Матей Курма
ЦФ
3
Gergely Tumma
ЦФ
Остались в запасе
31
Оскар Крзызак
ЦЗ
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
70
Фабиу Старжеон
ЦП
18
Деян Сореску
ПВ
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
Главный тренер
Михал Шчасны
Главный тренер
Марек Папшун
Статистика матча Спартак Тр - Ракув
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Спартак Тр
- : -
29.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
0 : 1
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Спартак Тр
1 : 2
31.10.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Спартак Тр
0 : 3
17.10.2026
Слован
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
- : -
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 11 тур
Вечиста
1 : 2
16.10.2026
Ракув
Информация о матче
Стадион:
Антон Малатински
Новости команд
Все
Спартак Тр
Ракув
«Ракув» – «Хайдук Сплит»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Хайдук Сплит» – «Ракув»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Хаммарбю» – «Ракув»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Ракув» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Ракув» – «Фиорентина»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 1.65
19 марта
«Спартак Трнава» – «Хибернианс»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.56
2025.07.30 20:36
«Хэкен» – «Спартак Трнава» прогноз на матч 17 июля с 66% вероятностью захода ставки
2025.07.16 12:17
Прогноз на точный счeт матча «Хэкен» – «Спартак Трнава»: Лига Европы, 17 июля 2025
2025.07.16 08:49
Экс-защитник «Зенита» Шкртел перешел в «Спартак» из Трнавы
2021.08.16 12:22
Лига Европы. «Зальцбург» выиграл группу с шестью победами и другие результаты
2018.12.14 01:18
5
«Ракув» – «Хайдук Сплит»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Хайдук Сплит» – «Ракув»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Хаммарбю» – «Ракув»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Ракув» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Ракув» – «Фиорентина»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 1.65
19 марта
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+